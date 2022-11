Tini, completamente impactada tras subir a un fan al escenario que se sabía su show al completo

Un fan le ha robado el show a Tini y su cara lo ha dicho todo. Durante su último concierto en Córdoba, la cantante decidió subir a uno de los espectadores que se encontraba en el público porque se sabía todos los bailes.

Para la sorpresa de Tini, que ha invitado a subir al fan durante La Triple T, el joven se sabía todos y cada uno de los movimientos, pasos y muecas de la coreografía que realiza la artista durante esta canción, como si fuese un miebro más de su cuerpo de baile, y ella ha quedado completamente impactada.

A medida que iba transcurriendo la actuación, la intérprete de Fresa no paraba de flipar, mientras que el fan estaba disfrutando de la experiencia única que le había brindado la cantante, pero él no ha sido el único que no va a olvidar esto.

A pesar de que los gestos de Tini hablaban por sí solos, la cantante no ha dudado en agradecer a Gonza, su fan, por lo vivido, a través de su perfil de Instagram, afirmando que es un recuerdo que va a llevar para siempre en el corazón.

"AYER EN CÓRDOBA LO Q VIVIMOS FUE REALMENTE INCREíBLEEEEEEEEEEEE GRACIAS POR TANTO AMOR, nos vemos esta noche de nuevo venía mirando a Gonza durante el show y no paraba de bailar y saberse absolutamente todo, hasta q terminó subiendo al escenario y lo q pasó fue MÁGICO gracias por hacernos vivir este momento para siempre en mi CoRaZooooNnnnnnnNn", ha escrito Tini.

Sin duda es un momento que ni Gonza, ni Tini, ni los presentes en ese concierto olvidarán jamás.