De tocar fondo a resurgir de sus cenizas: Tini empieza su gira por España y canta 'Corazón Partío' de Alejandro Sanz

Tiniacaba de iniciar su gira por España.

La artista argentina se recorrerá nuestro país durante los próximos meses con el TINI Tour, que ha dado comienzo el sábado 24 de junio en A Coruña.

Coincidiendo con el inicio de gira, El País ha publicado una entrevista en la que Stoessel ha confesado que estuvo a punto de tirar la toalla porque estaba viviendo un momento personal muy complicado.

"Mira, literalmente, hace tres semanas estuve en proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico por diferentes razones mías personales. Pues mira, gracias a eso hoy estoy aquí. No em veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira por España, donde tengo una comunidad ennorme, y saque fuerzas para alcanzar mi meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida mola a ratos, como la de todo el mundo", se ha sincerado.

La cantante ha unido todas su fuerzas y ha ofrecido un show de lujo en el que no han faltado sus grandes exitos, pero también ha habido varios momentos señalados a lo largo del show.

Las lágrimas de du novio, Rodri De Paul

Después de las palabras de Tini sobre su reciente crisis y que su novio ha estado ahí para apoyarla en todo momento, se entienden mejor las lágrimas de Rodri De Paul, pareja de la cantante, durante su concierto.

El futbolista no ha podido aguantar la emoción de ver a su novia brillando en el escenario después de pasar una mala racha.

Aunque tambiñen ha tenido tiempo para bailar y darlo todo con los hits fiesteros de su chica.

Su agradecimiento a Lola Índigo

Tini y Lola Índigo tienen una gran amistad, y antes de interpretar Niña de la escuela, su colaboración juntas, la argentina ha dedicado unas hermosas y sentidas palabras a la artista española.

Versión de Corazón Partío de Alejandro Sanz

Tini es una gran admiradora de Alejandro Sanzy, afotunadamente, tuvo la oportunidad de compartir estudio con el para lanzar juntos la canción Un beso en Madrid e incluso de ser su asesora en La Voz España.

Ahora la artista ha versionado en su primer concierto de su gira por España Corazón Partío, uno de los grandes clásicos del cantautor.

Los fans de Tini han acompañado cantando a la artista este clásico de la música española.