Todas las referencias sexuales de Rosalía a Rauw Alejandro en 'Hentai'

Rosalíapasó de ser una persona que protegía su intimidad a hablar de manera muy explícita sobre el sexo. Hentai, la canción que salió oficialmente en mazo de 2022 llamó mucho la atención por lo explícito que era su contenido al hablar de sexo con metáforas fácilmente entendibles pero que nunca dijo a quien iban dirigidas.

La primera parte de la canción dice: 'Te quiero ride/ Como a mi bike/ Hazme un tape/ Modo Spike' que quiere decir te quiero montar como a mi bicicleta, grábame un video como Spike Jonze, el director de cine americano. La persona a la que le dedica esta parte y Hentai en general nunca se ha desvelado directamente pero todo apunta a que va dirigida su pareja Rauw Alejandro.

Videoclip de Hentai

En un directo el puertorriqueño le pregunta en qué se inspiró para componer la letra de Hentai a lo que Rosalía responde: "Tú eres experto en escribir bellaquerías (hablar de lujuria) entonces yo dije '¿sabes como cuando un rapero le tira a otro?' Pues igual, es mi tiraera de bellaquera".

Directo de Rosalía y Rauw Alejandro

De esta forma se confirma que es una respuesta a los versos de Rauw sobre sexo.

Qué significa la letra de 'Hentai', de Rosalía

Una de las estrofas más controversiales es 'Yo la batí /Hasta que se montó' que viene a significar que cuando toca cierta parte de su pareja esta crece. Sin embargo lo que más llamó la atención fue el cristianismo de Rosalía con 'Segundo es chingarte (hacer el amor)/ Lo primero e' Dios', algo que la propia cantautora confirmó en una entrevista para Genius: "Te puede gustar mucho alguien o te puede gustar mucho ‘eso’ pero personalmente me encanta Dios. Yo siempre tengo a Dios como referencia", aseguraba la artista.

Rosalía hablando de Hentai para Genius

A qué se refiere Rosalía con "la pistola"

La pistola aparece en muchas canciones de reggaetón refiriéndose al pene y en Hentai no podía faltar. Rosalía lo introduce de la siguiente manera pero buscando un sentido más romántico 'Enamorá' de tu pistola/ Roja amapola /Crash, esa ola /Casi me controla'.

Sin embargo la segunda parte tiene una mayor profundidad y la cantante explica lo siguiente: "Esa imagen clásica de las olas chocando en rocas me da la sensación de que casi es como cuando dos cuerpos se encuentran. Las rocas siempre se van erosionando, perdiendo un poco de ellas y siento que a veces cuando hay una conexión real profunda, siempre hay una aparte de ti la pierdes y de esa persona tú también te llevas y es bonito así".

Esa persona podría referirse perfectamente a Rauw con el que llevaba más de un año cuando sacó Hentaiy con la que actualmente está prometida. De hecho, en Vampiros, una de las tres canciones que hicieron juntos tanto el término 'Pistola' como 'Ola' aparece varias veces al principio de la canción ('Mi pistola/ No tiene seguro, se dispara sola /Es de Barcelona, pero está en Carola/ Ella no es seguidora, ella es la ola')

Vampiros canción de RR

Por último y lo que podría desvelar si realmente Hentai se la dedica a Rauw tiene que ver con sus partes íntimas. En una estrofa dice: 'Un diamante en la punta/ Siempre me pone' refiriéndose al piercing del pene. En la misma entrevista de antes ella misma lo confirma diciendo "porque me parece muy sexy un piercing así, yo cuando lo veo digo Yes". Hablando en presente, como si formase parte de algo que ve frecuentemente.

Puede que ella no haya dicho directamente "le dedico la canción a Rauw" pero todos sabemos que es lo más probable.