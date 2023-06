Todo lo que se sabe del disco de colaboraciones de Malú: Vanesa Martín, Ana Mena, Pablo López, Alborán y más artistas

Malú tiene algo entre manos. Es indudable.

La cantante ha compartido durante el último mes en sus redes sociales un buen puñado de fotografías con otros artistas, alguno de ellos incluso amigos íntimos. Imágenes cómplices, con dedicatorias de agradecimiento y cariño, que han levantado las sospechas sobre un posible disco de colaboraciones.

La cantante cumple este 2023 sus 25 años de carrera. Se trata de la ocasión perfecta para celebrar su aniversario musical con un nuevo álbum en el que podría estar acompañada de grandes voces.

"Ganas de empezar a compartir con todos vosotros!!! De momento… seguimos en el estudio!!! 🤟🏼🤟🏼🤟🏼", decía el pasado mes de febrero. Desde entonces, el goteo de instantáneas en el estudio no cesa.

Malú está trabajando en un nuevo proyecto y aunque de momento no ha confirmado nada, las posibilidades de que se trate de uno de los discos más especiales de su trayectoria son altas.

Sus fans no dejan de teorizar sobre lo que Malú está cocinando en el estudio. A fuego lento, para que salga algo sabroso.

"Mi gente… Empezamos con las grabaciones!!! Vamooooos!!!! Ganas de que escuchéis yaaaaaaaa!!!", desveló en marzo, antes de que empezase a despertar los rumores de un disco de colaboraciones.

Vanesa Martín

"Pocas cosas hay más bonitas en la vida que saber que cuentas con alguien y para alguien… Y esas somos nosotras… Que bien y que fácil siempre contigo Vanesa Martín! Te quiero amiga ❤️"

Omar Montes

Un texto sencillo pero que bastó para despertar la rumorología sobre una posible unión del artista de Pan Bendito y la cantante. "Siempre fui el 😈".

Pablo López

"Y la complicidad sigue intacta…. Gracias Pablo López por estar, por las risas y por tu genialidad infinita… Te quiero amigo! ❤️"

Pablo Alborán

"Contigo da igual el dónde, el cómo y el cuándo… Siempre eres hogar… Pablo Alborán. Te quiero AMIGO! Si, AMIGO con mayúsculas! 😎"

Ana Mena

"En la vida pasan estas cosas… maravillosa tarde compartiendo más q música… emoción, jamon, flan, carne en salsa… Millones de gracias por este gran día de música y risas!!! Ganas de seguir compartiendo momentos así a tu lado Ana Mena ❤️"

Soleá

"Ella tiene una mezcla explosiva en la voz… Su alma y su forma de sentir y vivir la música me transporta y me encanta… Pero escucharla cantar con tanta verdad y tan cerquita me emociona… Gracias Soleá por regalarme este cachito de ti! Y Gracias Antonio Farru por querer participar y hacer siempre que todo sea tan fácil"

Las ganas de saber en qué está trabajando no dejan de aumentar. Habrá que esperar a que Malú rompa el misterio y haga oficial lo que parece un secreto a voces.