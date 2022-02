Todo lo que se sabe de 'MOTOMAMI', el tercer disco de Rosalía

Se trata de uno de los álbumes más esperados de 2022. Todo el mundo tiene ganas de saber por fin hacia qué camino dirigirá Rosalía el tercer disco de su carrera, que llega después de Los Ángeles (2017) y El Mal Querer (2018). Vaya hacia donde vaya, lo que está claro es que nada volverá a ser como antes.

SAOKO, el single que la transformó

Si el concepto de SAOKO, segunda canción desvelada del álbum, es la transformación, Rosalía deja claro a través de letras y motivos visuales que siempre ha sido una mariposa. Aunque se presentó al mundo rodeada de la mística de un ángel, con MOTOMAMI parece que desciende al infierno del mainstream, un lugar peligroso pero también lleno de poder.

En LA FAMA, Rosalía se rinde al poder de la bachata y pone a cantar en castellano a The Weeknd. En la letra explora el riesgo de dar las cosas por sentado. Nada es permanente. La fama tampoco.

"Voy a ser una estrella del pop toda mi vida, me encanta saber eso"

Rosalía no solo es cantante, su figura se ha convertido en solo tres años en un producto elevado a la máxima potencia. Ella lo sabe. Por eso MOTOMAMI es la ocasión perfecta para revelar una nueva faceta, una arista más cercana al ruido de motores y a los sonidos sucios y transgresores que a los acordes y palmas casi pulidos de El Mal Querer.

"Sé que no voy a ser una estrella del pop toda mi vida. Me encanta decir eso. Me encanta saber eso", ha dicho la catalana en su última entrevista, que ha concedido a la revista I-D. "Poco a poco, la gente va a ver más de lo que soy. No he mostrado todos mis lados", ha apuntado en la misma charla donde aseguró sentirse reconectada y la vida después del estrellato pop.⁣

Kinkilleo mainstream y collage de estilos: los adelantos

En los pequeños tracks que hemos podido escuchar, se intuye una Rosalía que explota el erotismo exótico que despiertan sus raíces hispanas bajo la mirada yankee. No es latina pero sí se deja influir por el vocabulario y los sonidos que la rodean y forman parte de su día a día.

Ser cani ya no es despectivo, el kinkilleo ha ascendido gracias a artistas como Yung Beef, así que ya no vale solo con vestir de chándal. Gorros, zapatillas, medias rotas tul rojo y un buen mix cultural haciendo rugir los motores tanto como tronarán los altavoces que reproduzcan MOTOMAMI. Hace dos años que se fue de Sant Esteve de Ses Rovires hasta Miami, como para no empaparte de nuevas tendencias.

Hay referencias a Kim Kardashian y Frank Ocean en SAOKO, a Dios y el sexo en HENTAI, y a la amistad y la comida rápida en Chicken Teriyaki. No son pocas las críticas que han recibido las letras, acusadas de banalismo y un carácter insípido y anodino.

MOTOMAMI se divide en dos: MOTO (más agresiva) y MAMI (conectada con la naturaleza)

El disco estará a la venta el próximo 18 de marzo y ya se puede reservar a través de la página oficial de la cantante.

Los clubs de fans de la cantante llevan tiempo manteniendo la teoría de que el disco se dividirá en dos partes y parece que la cantante ha confirmado estos rumores en su entrevista con I-D. "El álbum se divide en MOTO, la parte más agresiva, y en MAMI, que está más conectada con la naturaleza. Te puede dejar rebotando contra las paredes o destrozado por las lágrimas dependiendo de la canción", mantiene.

Así, la cantante deja claro que sus dos identidades no son excluyentes sino complementarias. Probablemente no entenderíamos la una sin la otra pero para confirmarlo habrá que esperar al 18 de marzo.

El tracklist: ¿desvelado?

Según las imágenes que se han filtrado en redes -muchas publicadas por la propia cantante en su cuenta secundaria de Instagram- el tracklist de Motomami ofrecería un total de 19 canciones, donde encontraremos colaboraciones de artistas como Tego Calderon, Tokischa, Frank Ocean o el ya conocido The Weeknd.