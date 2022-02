"¿Tú te crees que me conoces y sabes quién soy? No": Rosalía desgrana la letra de SAOKO verso por verso

Te interesa Todo lo que se sabe de 'MOTOMAMI', el tercer disco de Rosalía

Muchos la han criticado por no entender ni la pronunciación ni el significado de SAOKO, la canción más transgresora de Rosalía. Con ella marca la línea que seguirá MOTOMAMI, su tercer disco, un proyecto con el que la cantante mira hacia el futuro sin preocuparse por opiniones ajenas. El 18 de marzo sale a la venta y ya podemos escuchar algunos adelantos.

Que la canción tenía como concepto principal la transformación no era ningún misterio. Lo confirma ahora Rosalía en la entrevista que ha concedido para Genius, empresa especializada en letras, referencias y anotaciones sobre creaciones artísticas.

"Esta canción simplemente ocurrió"

"Tenía ganas de que hubiera una canción inspirada en reggaeton pero con algunos toques de jazz. Lo primero que venía a la cabeza era hacer un sample como homenaje a una canción clásica de reaggeton, Saoko, me encanta Wisin, me encanta Yankee. Tiene un toque de jazz porque me encanta y me gustaría que esos dos géneros se reconciliaran", dice la artista sobre las referencias musicales de las que ha bebido para crear Saoko, una canción que "simplemente ocurrió".

"La inspiración es Puerto Rico, tiene un sazón muy especial y los artistas de RD son los mejores haciendo eso, a mi me inspriran", añade.

Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco

"Me gustaba la idea de empezar una canción con 'a ver a ver qué estás diciendo' y decir algo que es un clásico del reggaeton".

"Saoko es una palabra de origen africano que significa energía y movimiento. Dije 'tiene que llamarse así la canción".

Cuando pone' perla' en el collar de Vivienne e' diferente, ya no son perla', uh, no

Cuando los cubito' de hielo, ya no es agua, ahora es hielo, se congela, uh, no

"En ese momento llevaba en el estudio un collar de Vivienenne Westwood y dije porqué no decir eso. Hablar de estos collares icónicos".

Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya to' eso cambió

Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías y ardió (uh, no), uh, no

"Una de las cosas más presentes en nuestro día a día que se transforma es eso. Como la noche va al día y del día a la noche, qué ejemplo hay más claro hay de transformación que ese".

"Para mi era una referencia como para decir 'Ah , ¿pero tú te crees que me conoces y sabes quién soy? No. Por eso digo lo de Troya, se pensaban que lo tenían todo bajo control y bummm".

Eh, yo soy muy mía, yo me transformo

Una mariposa, yo me transformo

"Las mariposas me dan miedo, mi hermana lo sabe. Normalmente me gustan, las veo como algo precioso pero me dan miedo y siento que para mi el escenario es lo mismo. Siempre voy a las cosas que me dan miedo, por eso he escogido la mariposa como el símbolo de MOTOMAMI".

Qué significa 'Motomami', el nombre del nuevo disco de Rosalía // Youtube

Makeup de drag queen, yo me transformo

Lluvia de estrella', yo me transformo

Pasá' de vuelta', yo me transformo

Como Sex Siren, yo me transformo

Me contradigo, yo me transformo

Soy to'a' las cosa', yo me transformo

"Si tú aceptas el cambio aceptas la contradicción, porque a lo mejor algo que antes te parecía bien o era un principio para ti igual si cambias ya no lo es. Para mi el ser humano es ser contradictorio y no hay nada más excitante que el cambio o la transformación. A veces pienso que la gente tiene una idea muy rígida de quienes son los demás y las personas estamos en constante transformación y yo lo celebro, me parece positivo".

Frank me dice que abra el mundo como una nue'

Si me muero, que me muera por la boca como muere el pe'

"Frank Ocean es un artista que ha inspirado a toda una generación. Estaba con él en e estudio, dijo esa frase y nunca no se me olvidó".

Sé quién soy y a donde voy, ya nunca se me olvida (uh, uh, uh)

Yo manejo, Dios me guía

"Yo manejo es el libre albedrío pero Dios me guía es porque siempre hay una referencia".

Esta misma frase la tiene grabada Rosalía en su coche, un Ford Raptor.

El logo de LEGO, bebé (pu-pu-pu-pu)

Kim K cuando está blonde, bebé (pu-pu-pu-pu)

Un tee white con tie-dye, bebé (pu-pu-pu-pu)

La calle en Navidad, bebé

"Estaba buscando, qué logo se ha transformado a lo largo de los años. Y vi el de Lego. Y luego Kim K cuando está blonde es porque todos conocemos el look de Kim, morena, y para mi el cambio más extremo es cuando la veo de rubia. Es icónica".

Como un pavo real, bebé (pu-pu-pu-pu)

La cerilla al quemar, bebé (pu-pu-pu-pu)

Tu cara, tu mirá', bebé (pu-pu-pu-pu)

Si te vuelvo a besar, bebé

"Es como que se te ponen los cachetes rojos".

Si ere' la pámpara, nada te pue' parar, uh

Si ere' la pámpara, nada te pue' parar, y ya

"Quería que se sintiese la energía, con sentirse de una cierta manera, imparable. Que eres la hostia, se dice en mi país. Una amiga amiga de República Dominicana me dijo que allí se decía 'la pámpara' . Suena muy bonito, me recuerda a luz, a poderío, entonces de ahí viene. Es como decir 'si quieres algo, ahí que vas. Y confiar en uno mismo".

Fuck el estilo

Fuck el stylist

Tela y tijera', y ya

Cógela y córtala, y ya

"Quiero aclarar una cosa. He trabajado con estilistas. Y los quiero mucho. Pero hay veces que una tiene que vestirse una misma y sacar un lookazo igualmente. Por eso dije 'me da igual, me voy a poner lo que sea que yo lo defiendo. A veces tengo que vestirme yo misma, buscarme la manera y yo me hago mi lookazo".