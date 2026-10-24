Todos los artistas invitados que han cantado con Dani Fernández en Madrid: de Nil Moliner a Viva Suecia

Este viernes 23 de octubre, Dani Fernández ha puesto fin a sus cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid como parte del cierre de su gira La Insurrección Tour. Ahora, el artista comienza su descanso de la música para "encontrarse" y saber qué quiere hacer.

"Cuando estaba pensando en estos cuatro conciertos, dije: '¿Cuál es la mejor forma de despedirme?'. Y me gustaría despedirme con un montón de amigos que van a ir viniendo cada día", dijo durante uno de sus shows. "Sé que muchos de vosotros vais haciendo vuestras quinielas, pero las agendas son las que son", explicó sobre lo difícil de coordinar dúos en directo en un mes como octubre.

Para despedirse a lo grande, Dani Fernández ha invitado a diez compañeros para cantar con ellos encima del escenario. En la primera noche aparecieron Samuraï y Yarea, mientras que en la segunda hicieron acto de presencia Niña Polaca y Carlos Ares. En la tercera fecha las sorpresas fueron Iván Ferreiro y Nil Moliner, y en la despedida final aparecieron RATA, Viva Suecia, Sexy Zebras y Walls.

Samuraï - 'La despedida' (9 de octubre)

Samuraï llegó por sorpresa al escenario del Movistar Arena para cantar junto a Dani Fernández su colaboración La despedida. Todo un regalo para los espectadores.

Yarea - 'Guarda una parte' (9 de octubre)

Yarea acompaña a Dani Fernández a sus conciertos, y Madrid no iba a ser una excepción. La relación sentimental de los artistas traspasa la intimidad y, para mostrar una vez más su conexión también musical, la cantante se subió al escenario junto a su marido para interpretar una de sus colaboraciones. Ambos cantaron Guarda una parte en el set más íntimo del concierto, mientras Dani Fernández tocaba la guitarra y cantaba junto a ella a tan solo unos centímetros de los espectadores.

Niña Polaca - 'Dolores Rayo' (16 de octubre)

Dani Fernández interpretó Dolores Rayo con Álvaro Surma, de Niña Polaca. "Tengo mucha suerte de tener amigos como la persona que voy a invitar ahora", dijo para presentar a su invitado. "Son personas que me recuerdan mucho a mí. Hemos ido creciendo en salas, incluso tocando para muy poca gente. Ahora nos hemos ido encontrando y viviendo cosas locas. Solo decirle que le quiero un montón y que no puedo sentirme más afortunado de tenerle hoy aquí", añadió.

Carlos Ares - 'Peregrino' (16 de octubre)

Para su segundo concierto en Madrid, Dani Fernández también quiso contar encima de su escenario con Carlos Ares para cantar a dúo Peregrino, un tema del gallego incluido en su álbum homónimo de 2024.

Iván Ferreiro - 'El equilibrio es imposible' y 'Oaxaca' (17 de octubre)

Iván Ferreiro no podía faltar a la despedida de Dani Fernández. El gallego fue el único invitado de Madrid que interpretó dos canciones: El equilibrio es imposible y Oaxaca.

Nil Moliner - 'Soldadito de hierro' (17 de octubre)

En el tercer show, Dani Fernández le prestó su guitarra a Nil Moliner para interpretar juntos Soldadito de hierro en acústico y en medio de la pista, rodeados de un público emocionado ante este dueto tan especial. "Quería decirte una cosa ante tanta gente", comentó Nil antes de cantar. "En 2019, nos prometimos que cuando yo cantara en el Palau Sant Jordi lo iba a invitar, y cuando él cantara en el Movistar Arena de Madrid me iba a invitar. Y esos sueños se han cumplido. Te quiero mucho, te lo mereces todo", añadió antes de darle un abrazo a Dani.

Esta actuación supuso un cierre de ciclo para Dani Fernández. El 14 de marzo, durante su segundo concierto de La Insurrección Tour, también cantó Soldadito de hierro con Nil Moliner en Barcelona. Meses después, en el penúltimo espectáculo de la gira, el de Alcázar de San Juan quiso repetir dúo con su compañero antes de iniciar su descanso de la música.

RATA - 'YO DE MAYOR QUIERO SER YO' (23 de octubre)

El primero de los cuatro invitados al último concierto fue RATA, el dúo formado por Dani Sabater y Félix Esteban con quien Dani Fernández cantó YO DE MAYOR QUIERO SER YO.

Viva Suecia - 'Lo siento' (23 de octubre)

El grupo Viva Suecia también fue fiel a Dani Fernández, con quien interpretó su colaboración de 2022: Lo siento.

Sexy Zebras - 'Cariño, suéltate el pelo' (23 de octubre)

Cariño, suéltate el pelo sonó de una manera muy especial el viernes 23 de octubre, pues la voz de Dani Fernández estuvo bien arropada por Sexy Zebras y por los espectadores de la pista.

Walls - 'Vulnerable' (23 de octubre)

El último artista que tuvo el placer de cantar con Dani Fernández antes de su descanso fue Walls. Juntos interpretaron su colaboración Vulnerable.