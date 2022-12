Todos los artistas que han puesto letra al himno de España

La situación se repite estos días en el Mundial de fútbol de Qatar 2022 . Mientras los jugadores de los equipos rivales tararean la letra de sus himnos nacionales al empezar cada partido, los jugadores de la Selección española se quedan callados al sonar la Marcha Real . Es lo que tiene tener un himno sin letra... Y no es porque no se haya intentado. Repasamos la lista de cantantes y otros artistas que han propuesto cambiar el lolololo, lolololololo... por versos con más poesía.

La explicación es sencilla. El himno de España no tiene letra por falta de acuerdo. En un país dado a las divisiones resulta complicado, o más bien imposible, que haya unanimidad para encontrar los versos que acompañen la música de la Marcha Granadera, la composición del siglo XVIII que lleva siendo Himno Nacional desde finales de ese siglo.

La historia dice que la también conocida como Marcha Real fue elegida Himno Nacional por costumbre popular y no por votación. Probablemente si hubiese habido que votar, no hubiese habido acuerdo. Y la prueba está en que en 1870, cuando el general Prim quiso encontrar una nueva canción patria y convocó un concurso para ello, no hubo propuestas y el concurso quedó vacío.

Pasa así con la letra. Muy pocos se han atrevido a escribirla y quienes lo han hecho se han topado siempre con los críticos. Lo decía recientemente el periodista Iñaki Gabilondo en una entrevista, en la que señaló que lo único que une a los españoles es la gastronomía. "Es el elemento más vertebrador", señaló Gabilondo antes de presentar la letra compuesta junto al chef José Andrés.

La suya es una propuesta en tono de humor, igual que hizo Andreu Buenafuente en 2008 al mejorar la letra que Paulino Cubero hizo a petición del Comité Olímpico Español por, como no podía ser de otra manera, falta de acuerdo.

Repasamos estas y otras propuestas hechas por diferentes artistas para poner letra al himno de España.

Marta Sánchez

La letra de Marta Sánchez es sin duda la más conocida de las propuestas para el Himno Nacional. A la cantante gallega se le ocurrió cuando estaba de vacaciones en Miami —"me vino un flash"— y presentó la composición en febrero de 2018 en un concierto en La Zarzuela. El verano de 2019 sorprendió en el Starlite festival de Marbella cantando la canción junto a Plácido Domingo. La letra dice así

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer un corazón aquí.

Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí.

Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir.

Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón.

Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin.

Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol.

Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin".

Joaquín Sabina

Joaquín Sabina también entra dentro de la lista de artistas que han escrito la letra del himno de España. En junio de 2007 presentó dos posibles composiciones en una columna en la revista Interviú.

La primera composición del de Úbeda dice así:

"Ciudadanos, / en guerra por la paz / y la diosa razón / mano en el corazón. / Ciudadanos, / ni súbditos ni amos / ni resignación / ni carne de cañón. / Pan amasado / con fe y dignidad / no hay nada más sagrado / que la libertad".0

Y la segunda versión, así:

"Ciudadanos, / ni héroes ni villanos, / hijos del ayer, / hay tanto por hacer. / Ciudadanos, / tan fieramente humanos, / tan paisanos del / hermano de Babel. / Alta montaña / con puerto de mar / clave de sol España / atrévete a soñar".

Guillermo Delgado Ortega

Otro que se ha atrevido con la nada fácil tarea de poner letra al Himno Nacional ha sido el escritor Guillermo Delgado Ortega, que en 2016 llevó al Congreso de los Diputados una iniciativa para dotar de letra al himno.

La composición lleva el título de Por tu libertad y no incluye menciones a España, ni cuestiones como patria o nación. La letra dice así:

"Agua y tierra bordean mis fronteras / bajo un cielo azul que quiero compartir. /

Sol y luna, testigos del deseo / de vivir en paz sin miedo a fracasar. /

Mano con mano, / quiero respetar / tu forma de sentir, de hablar y de pensar. /

Sueños y metas / quiero yo alcanzar / luchando siempre sólo por tu libertad.

Solo el pueblo / que cree en su destino / lo alcanzará ante la adversidad. /

Grita y canta, que somos todos uno / para conseguir vivir en igualdad. /

Hombro con hombro, / debemos lograr / proteger al más débil de la soledad. /

Siega y cosecha / el olivo y la vid sólo, / solo surco a surco se labra el porvenir.

Paulino Cubero

Paulino Cubero es el autor de la letra del Himno de España que en 2008 seleccionó el Comité Olímpico Español para que fuese utilizada en aquellas ocasiones donde la victoria de deportistas españoles conllevase la interpretación del himno durante la entrega de trofeos.

La idea del COE era presentar la composición, recoger votos y luego llevarla al Parlamento para que se aprobase. Sin embargo, la letra se filtró y no gustó demasiado. La polémica hizo que la letra se quedase como no oficial.

¡Viva España! / Cantemos todos juntos / con distinta voz / y un solo corazón / ¡Viva España! / desde los verdes valles / al inmenso mar, / un himno de hermandad

¡Viva España! / Cantemos todos juntos / con distinta voz / y un solo corazón. ¡Viva España! / Desde los verdes valles / al inmenso mar / un himno de hermandad.

Ama la patria / pues sabe abrazar / bajo su cielo azul / pueblos en libertad. Gloria a los hijos / que a la Historia dan / justicia y grandeza / democracia y paz.

Andreu Buenafuente

La de Andreu Buenafuente no es una propuesta seria pero sí bastante divertida. El humorista lanzó esta composición alternativa en enero de 2008 en su programa de laSexta para corregir la critica da propuesta de Paulino Cubero. "Si es para la gente cotidiana, para la gente que va en autobús, tienes que poner algunos cambios", dijo el humorista.

¡TRAE DOS CAÑAS! / Cantemos todos juntos / con distinta voz / y un solo corazón / ¡TRAE DOS CAÑAS! / desde los verdes valles / al inmenso BAR, / un himno de hermandad

¡TRAE DOS CAÑAS! / Cantemos todos juntos / con distinta voz / y un solo corazón. ¡TRAE DOS CAÑAS! / Desde los verdes VALLAS / al inmenso mar / un himno de hermandad.

Ama a la PEPA / pues sabe abrazar / bajo su ZONA azul / pueblos en libertad. Gloria a los hijos / que a la Historia dan / justicia y grandeza / CACHONDEO y paz.

Eduardo Marquina

El periodista, poeta, novelista y dramaturgo español Eduardo Marquina fue uno de los primeros en enfrentarse a la tarea de ponerle letra al himno patrio en 1927 con motivo de las bodas de plata del rey Alfonso XIII. Su composición decía así:

¡Gloria, gloria, corona de la Patria, / soberana luz / que es oro en tu pendón! /

¡Vida, vida, futuro de la Patria, / que en tus ojos es / abierto corazón?! /

Púrpura y oro: bandera inmortal / ¡en tus colores juntas, carne y alma están! /

Púrpura y oro: querer y lograr: / ¡tú eres, Bandera, el signo del humano afán!

Iñaki Gabilondo y José Andrés

Los últimos en enfrentarse a esta tarea han sido Iñaki Gabilondo y José Andrés, que en un encuentro desenfadado se dieron cuenta de que lo único que une a los españoles es la comida y de ahí nació la composición alternativa con platos típicos que el periodista cantó a David Brocano en La Resistencia. Leer la letra abre el apetito a cualquiera.

Pulpo, gazpacho

Tortilla de patatas sin cebolla o con, y un plato de jamón.

Migas, paella, lechazo, pan tumaca

Salmorejo y papas con mojo picón.

Pisto, cocido

Fabada, sobrasada

Pescaíto frito y bacalao al pil-pil

Grelos, croquetas, patatas a la brava

Marmitako y cordero al chilindrón