Todos los conciertos gratuitos de las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz
David Bisbal, Saiko, David Bustamante, Tiësto, Leire Martínez, El Chojin, Hombres G y Andy ponen las banda sonora a las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz, que arranca este viernes 19 de junio y se prolongarán hasta el miércoles 24. Descubre quién actúa cada día y cómo conseguir invitaciones.
Torrejón de Ardoz comienza la celebración. Este viernes arrancan las Fiestas Populares con conciertos gratuitos todos los días hasta el miércoles 24 de junio.
La fiesta llega a la localidad madrileña con actuaciones musicales gratuitas simultáneamente en la Plaza Mayor y en el Recinto Ferial. Estas últimas con acceso limitado y para las que hay dos formas de acceder. Los torrejoneros pueden descargar invitaciones en la página web de las fiestas hasta agotar existencias y los no empadronados en Torrejón de Ardoz pueden comprarlas en esa misma web.
Entre los artistas convocados destacan Tiësto, considerado uno de los mejores Dj del mundo; David Bisbal, uno de los cantantes más exitosos de los últimos años; Hombres G, una de las bandas más emblemáticas de la música española; Saiko, un referente en la escena urbana; Leire Martínez, de gira con su disco Historias de aquella niña; El Chojin, referente indiscutible del hip-hop en español, David Bustamante, que cantará todos sus grandes éxitos, y Andy, ex componente del grupo Andy y Lucas, que presenta su primer disco en solitario.
Descubre aquí el programa completo:
Viernes, 19 de junio
- David Bustamante - Plaza Mayor - al terminar el pregón
- El Chojín - Recinto Ferial - 22:00 horas (con invitación gratuita o entrada)
Sábado, 20 de junio
- Andy - Plaza Mayor - 22:00 horas
- Saiko - Recinto Feria - 22:00 horas (con invitación gratuita o entrada)
Domingo, 21 de junio
- Leire Martínez - Recinto Ferial - 20:30 horas (con invitación gratuita o entrada)
- David Bisbal - Reciento Ferial - 22:00 horas (con invitación gratuita o entrada)
- Tributo a Camilo Sesto, Raphael y Nino Bravo - Plaza Mayor - 22:00 horas
Lunes, 22 de junio
- Sylvia Pantoja - Plaza Mayor - 22:00 horas
- Tiestö - Reciento Ferial - 22:00 horas (con invitación gratuita o entrada)
Martes, 23 de junio
- Hombres G - Reciento Ferial - 22:00 horas (con invitación gratuita o entrada)