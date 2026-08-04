Aitana sorprende a sus fans con el estreno del vídeo oficial de 'SUPERESTRELLA'

Han pasado 430 días desde que salió, pero SUPERESTRELLA por fin tiene videoclip. A pesar de no ser uno de los singles de Cuarto Azul, el tema se convirtió rápidamente en uno de los hits favoritos de los fans de Aitana. En estos meses ha llegado a ser una de las canciones más reproducidas de la catalana, llegando al top 32 global de Spotify y obteniendo cinco discos de platino, además de haber sido el himno no oficial de La Roja en su victoria del Mundial 2026.

El vídeo, publicado este lunes 3 de agosto, que consiste en un montaje de la performance en directo de SUPERESTRELLA, incluye fragmentos de los conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid y el Estadi Olímpic de Barcelona de la gira Metamorfosis Season, de algunos shows del Cuarto Azul World Tour, e incluso de la listening party que organizó en el Movistar Arena de la capital en mayo de 2025. Además de la "superestrella", sus fans son los otros grandes protagonistas del vídeo, ya que aparecen en numerosas ocasiones disfrutando del tema en directo.

Los seguidores de Aitana, que llevaban meses pidiendo un videoclip de este hit, han celebrado la noticia en redes sociales.

'SUPERESTRELLA' un éxito sin precedentes

El éxito de SUPERESTRELLA está suponiendo todo un hito en la carrera de Aitana. Más de un año después de su lanzamiento, la canción sigue siendo una de las más escuchadas en España en las plataformas de streaming, actualmente se encuentra en el top 4 en Spotify y en el top 2 de Apple Music, y una de las más tocadas en radio. El pasado mes de julio, la catalana logró entrar por primera vez en solitario al top Global de Spotify, alcanzando el puesto 32, cinco años después de lograrlo junto a Marmi con Mon Amour Remix.

Meses después de vivir su primer pico de viralidad en octubre de 2025 gracias a las redes sociales, el tema de Cuarto Azul se ha convertido en todo un fenómeno internacional gracias al Mundial. SUPERESTRELLA fue uno de los temas elegidos por la selección española para celebrar sus victorias durante el torneo. Aunque también sonaron temas como LA GRACIOSA de Quevedo o Despechá de Rosalía, el de Aitana se convirtió, sin lugar a dudas, en el himno no oficial de La Roja.