España, de récord con Rosalía: el equipo acrobático gana la plata con 'Berghain' y consigue la mayor nota de impresión artística

Montaje de Rosalía y el equipo español de natación artística durante la final de la rutina acrobática | Getty Images y EFE / EPA / Franco Arland

La selección española de natación artística ha logrado la medalla de plata este miércoles 5 de agosto en la final de la rutina acrobática en París 2026. España ha conseguido una ejecución de récord en impresión artística y ya rozado la perfección al ritmo de Berghain, una de las canciones más potentes de Rosalía. Sin embargo, las nadadoras se quedaron a 2.5 puntos de una Rusia que ha vuelto a colgarse el oro.

Dándolo todo con el potente tema musical de la catalana, el equipo de Andrea Fuentes brilló en las acrobacias de Víctor Cano, perfeccionó las transiciones de la entrenadora y destacó como nunca en la impresión artística para lograr el récord histórico de 100.2500 puntos. Pero todo ello, ese sentar cátedra en varios aspectos, no dio para el oro.

La medalla dorada fue para Rusia, esta vez nadando con el equipo neutral B, que se fue a los 244.8221 puntos por los 242.2428 de los españoles gracias a una mayor dificultad base y a que tampoco fallaron en su ejecución. ¿La lástima para España? Que ni rozando esa perfección, con más dieces recibidos por los jueces que Rusia, pudieron quitarles el oro a las soviéticas en una rutina grupal.

Con Dennis González en el centro de una coreografía muy bien trabajada y detallada, con Lilou Lluís, Txell Ferré o Sara Saldaña ejecutando las difíciles acrobacias aéreas y con Cristina Arambula, Marina Garcia, Paula Ramírez y la gran Iris Tió ―que se marcha de la cita como campeona europea en el solo femenino técnico con otra canción de Rosalía: Mio Cristo Piange Diamanti―.

La Intervención Divina que preparó Andrea Fuentes con el equipo no fue dorada, pero poco le faltó. Quizás con algún elemento de mayor dificultad valga para, en el futuro inmediato, desbancar a unas rusas que han vuelto igual de fuertes tras su veto. Polémicas al margen, por esa posible "copia" de un híbrido español, los jueces siguen viendo superiores a las rusas.

Pero España, con su octava medalla en natación artística ―1 oro, 5 platas y 2 bronces―, cierra este campeonato europeo en su modalidad con muy buen sabor de boca, peleando de tú a tú con Rusia los oros en las rutinas de equipos.