Triángulo amoroso en 'Perfume' de Britney Spears

Britney Spears estrena el videoclip de Perfume dirigido por Joseph Kahn, responsable también de los vídeos de Toxic y Womanizer.

Perfume trata de qué se siente al querer a alguien que está con otra persona y eso es de lo que va el videoclip. Vemos a Britney pasando una noche junto a un chico del que finalmente descubre que tiene otra novia.

Por su parte, Joseph Kahn ha reconocido que no está de acuerdo con la edición final, y que espera que la versión del director con un minuto más de duración y con un final sorprendente vea la luz: "La versión oficial es un buen vídeo. Pero es una pérdida no ver lo que ella realmente ha hecho. Es increíble. Es más que una artista"

Official cut is a good video as you'll soon see. But it's a true loss not to see what she really did. It's incredible. Beyond other artists.