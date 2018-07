Vazquez Sounds versionan el Fuck You de Cee-lo Green

Probablemente ya les conozcáis, sinó os los presentamos ahora. Vazquez Sounds lo forman dos chicos y una chica mejicanos que no pasan de los 16 años; Angela, Gustavo y Abelardo. Pese a ser solo unos niños/adolescentes ya han petado alrededor del globo con versiones de conocidos temas como Rolling in the deep y All i want for christmas is you. El éxito lo deben en gran medida a youtube, plataforma que les ha catapultado al éxito con más de 57 millones de reproducciones, de las cuales 33 millones corresponden a la versión del tema de Adele, y 12,5 millones el Villancico, se dice pronto.

Ya tienen una versión nueva calentita recién sacada del estudio, el homenaje corresponde esta vez al Fuck you del cantante Norteamericano Cee-lo green, y como era de esperar lo han bordado. Sin embargo para esta versión el tema se rebautizado como Forget You, menos malsonante que el original . Esta versión cuenta ya con 4,5 millones de visitas en tan solo 5 dias y es de esperar que próximamente llegue a ser de lo más visto en la red. Futuro más que prometedor espera a estos chavales si continúan de esta manera. De momento ya están en el punto de mira de las discográficas, que los quieren para lanzar un disco pronto, disco que esperamos con ganas des de Europa FM.