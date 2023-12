La vez que Jennifer Lopez cantó su icónico 'Jenny from the block' con Taylor Swift en el 'Red Tour' en 2013 | GETTY IMAGES

2023 ha hecho que Taylor Swift se convierta en la mayor artista de todos los tiempos, batiendo récords por todas partes con su exitosa gira y sus álbumes, y teniendo a la industria musical a sus pies.

Pero hace 10 años no era ninguna desconocida: con tan solo 23 años ya era toda una eminencia de la música country en su país, y estaba empezando a hacer sus primeros pinitos con el pop con temas como I knew you were a trouble o 22 en su disco Red.

Durante el tour de este disco, el 24 de agosto de 2013, sucedió algo que tal vez muchas swifties no recuerden, o las nuevas personas que se han unido al fandom desconozcan: Jennifer Lopez cantó junto Miss Americana su icónica canción Jenny from the block en el Staples Center de Los Angeles.

Taylor presentó a JLo de la manera más icónica posible: haciendo referencia a que esta canción era aquella que ella escuchaba de niña mientras fingía que daba un conciertazo frente al espejo usando un cepillo del pelo como micrófono.

En ese momento empezaron a sonar los primeros compases y Jennifer apareció sobre lo más alto del escenario enfundada en un look de glitter al más puro estilo Bronx para cantar con la intérprete de All To Well, desatando los gritos del público en cuanto se dieron cuenta de que la mismísima JLo estaba allí.

Las artistas dieron un show digno de dos grades estrellas de la música, mientras interpretaban juntas la canción, además de bailar una coreografía acompañadas de un cuerpo de baile.

El equipo de Jennifer compartió el vídeo del momentazo en su canal de YouTube, con momentos entre bastidores incluido, en el que acumula más de 23 millones de visitas. Lopez agradeció a la artista por ser tan amable, hermosa y cariñosa, y dejar a su familia formar parte de la suya.

Sin lugar a dudas se trata de una colaboración que ya ha pasado a la historia como una de las más sorprendentes e icónicas.