La vida privada de Victoria Abril: cuántos años tiene, sus parejas conocidas y sus dos hijos

Victoria Abril es historia viva del cine español. A sus 64 años, la celebrity madrileña ha estado nominada a los premios Goya en nueve ocasiones, aunque solamente consiguió llevarse a casa la estatuilla en 2005 por el film Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.

Quería estudiar para ser secretaria y fue su profesora de ballet clásico quien la animó a presentarse en 1975 al casting de la película Obsesión, de Francisco Lara Polop, siendo este su primer papel en el cine. Ella solamente tenía 16 años. En 1976, se convirtió en azafata del Un, dos, tres.

Victoria Abril

Más allá de su extensa carrera como actriz, Victoria no ha vivido alejada de las polémicas.

Su discurso negacionista contra el coronavirus

En una rueda de prensa previa a los Premios Feroz de 2021, se volvió viral por su discurso negacionista contra las vacunas del coronavirus.

"Las vacunas no son la solución, ahora somos cobayas metiéndonos en el cuerpo una cosa que no sabemos ni lo que es. Lo que tenemos que lograr es la inmunidad colectiva, y ya está. Esto no es una pandemia, es una plandemia", dijo, aunque terminó pidiendo perdón por ello.

Sus críticas a Pedro Almodóvar

Otro de sus momentos más icómodos fue cuando cargó contra Pedro Almodóvar, con el que trabajó en Kika o Átame.

"Qué pena que no me quiera ver ni en pintura. La última (película) fue hace 25 años. Todos los directores les gustan las mujeres a una edad. A él le gustan a los 30, y a la que cumples 40 se acabó", dijo la intérprete, que en 2016 aseguró sentirse olvidad por su país cuando no la dejaron entrar en la fiesta de los premios Goya. "Me sentí huérfana de mi país, huérfana de amigos, huérfana de todo", declaró a Vanity Fair.

Pedro Almodóvar y Victoria Abril, en el Festival de cine de Cannes en 2004

Al director, según publicó Informalia, no le sentaron muy bien sus palabras en MasterChef y se mostró "muy cabreado" con estas declaraciones que llegaron poco después de que Penélope Cruz, de 47, recibiese la Copa Volpi por su papel en la película Madres paralelas.

Sus tres matrimonios conocidos

La relación de Victoria Abril y Gérard De Battista llegó después de que la actriz se separase de su primer marido, el futbolista francés Gustavo Laube, con quien estuvo casada entre 1977 y 1982.

La boda secreta de Victoria Abril y Gustavo Laube

La actriz tenía 18 años cuando se dio el primer "sí, quiero" (a espaldas de su madre) con el antiguo futbolista de la selección nacional de Chile que acabó convirtiéndose en su representante y del que se separó cansada de mantenerlo porque no daba palo al agua.

Años más tarde lo estuvo con otro francés, el productor Pierre Edelman, del que nunca se supo cuándo se divorció.

Martín y Félix, los dos hijos de Victoria Abril

Victoria Abril tiene dos hijos: Martín y Félix, fruto de su relación con el cineasta francés Gérard de Battista.

"Ellos me hicieron sentir orgullosa de mí mismo. Solía soñar todo el tiempo con ser otra persona. Desde el día que tuve a Martin y Félix, me olvidé de mí misma. Tener hijos te hace sentir mejor. Desaparecieron las inseguridades, todas esas cosillas que te cabrean en el día a día y que, al final, no son importantes. Te deshaces de lo superfluo cuando cuidas de alguien de por vida", contó la actriz en una entrevista con la revista Gala en 2007.

Sus hijos nacieron en 1990 y 1992. Martín, el mayor, tiene 34 años y tiene una empresa, Bodements, vinculada con la moda sostenible. Vive entre París y Mumbai. Su pareja es la consultora de moda, directora creativa y cofundadora de Bodements, Divya Sain.

Félix, el pequeño, de 32 años, estudió en la escuela de programación Le Wagon Paris y es un apasionado de los viajes, la fotografía y los gatos.