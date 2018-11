Lluvia de diamantes y champán en ‘Wake Up In The Sky’, lo nuevo de Bruno Mars, Gucci Mane y Kodak Black

Gucci Mane ha lanzado el videoclip de ‘ Wake Up In The Sky’ , el primer single de su próximo álbum donde colabora Bruno Mars y Kodak Black . Se trata de un videoclip donde no sobran los excesos mostrando carísimas joyas, trajes brillantes y mucho champán.

Bruno Mars, Gucci Mane y Kodak Black en el vídeo de 'Wake Up In The Sky' / Youtube

"¿Necesitamos un nombre para nuestro grupo?", bromea Gucci Mane publicando una foto del videoclip de ‘Wake Up In The Sky’ junto a Bruno Mars y Kodak Black. Y es que los tres artistas combinan a la perfección en el nuevo single del rapero, el primero de su álbum 'Evil Genius', que verá la luz a finales de año.

El videoclip ha sido dirigido por el propio Bruno Mars junto al creativo Florent Déchard, con quién ya trabajó en el vídeo de Finesse, donde colabora Cardi B. ‘Wake Up In The Sky’ es todo un despliegue de derroche y lujo, en el que no faltan enormes abrigos de pieles, muchas joyas, muchos diamantes, mucho champán y mucho brilli-brilli.

Sobre 'Evil Genius' Gucci Mane asegura que ha estado trabajando con entre 60 y 70 canciones, de las que ha escogido las que finalmente formarán parte de su nuevo disco.

Por otro lado, esta canción supone el regreso a la música de Kodak Black tras cumplir 7 meses de cárcel.