Visto así tocar 'Bad Habits' no es difícil: Ed Sheeran da las seis claves en un vídeo de TikTok

Ed Sheeran hace que tocar Bad Habits parezca fácil. El cantante británico, que estrenó el tema el 25 de junio, y que estuvo hablando sobre su nueva canción con Ana Morgade en yu No te pierdas nada, se ha propuesto que todos sus seguidores puedan interpretar el tema.

Para ello, ha publicado un vídeo en TikTok enseñando las seis claves para tocar la canción. En solo tres días, la publicación acumula cerca de 850.000 me gusta y supera los 13.300 comentarios.

El primer paso es golpear la guitarra, después rasgar las cuerdas, después tocar las teclas del piano... Es mejor verlo a él porque hace que parezca mucho más sencillo. No lo es, de hecho, las teclas que toca no se corresponden con las notas y eso hace prácticamente imposible seguirle el ritmo.

La buena noticia es que YouTube es un paraíso para quienes busquen tutoriales y, entre todos los vídeos de la plataforma, hay cientos de grabaciones que enseñan cómo tocar con la guitarra la canción de Ed Sheeran. Aquí hay uno.

El debut de 'Bad Habits' en la lista Billboard

Bad Habits ha aterrizado en la lista Billboard de número 5, una posición que no está nada mal aunque no es el mejor debut de Ed Sheeran.

Su colaboración con Justin Bieber, I Don't Care, de 2019, fue directo al número 2. Y sus millones de veces reproducido Shape of You entró al primero puesto en 2017. Bad Habits no ha entrado con la misma fuerza pero en cuestión de reproducciones no va nada mal.