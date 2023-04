Wild Youth, representante de Irlanda en Eurovisión, prescinde de su director creativo por sus opiniones tránsfobas

Eurovisión 2023 no ha empezado y la primera polémica ya está servida. La banda irlandesa Wild Youth, que acude al festival con la canción We Are One, ha decidido prescindir de su director creativo, Ian Banham, tras el revuelo provocado en Twitter a raíz de sus comentarios tránsfobos, misóginos y antivacunas.

El grupo anunció su decisión este martes 25 de abril en sus redes sociales, donde publicó un escueto comentario desligándose de las ideas del coreógrafo.

"Wild Youth es una banda que representa la unidad y la bondad. Nuestra canción representa nuestras creencias como banda. Hemos cortado todos los lazos con Ian Banham y no lo tendremos en nuestro equipo o viaje de Eurovisión. Lo sentimos mucho por cualquier persona ofendida por sus comentarios. ❤️", apuntó la banda.

La decisión de la banda fue tomado solo tres horas después de que la cuenta @ESCdiscord compartiese una serie de tuits de Banham mostrando sus opiniones tránsfobas, misóginas y antivacunas, así como poniendo en entredicho la victoria de Ucrania en Eurovisión 2022.

"Hay una razón por la que se llama Festival de la CANCIÓN de Eurovisión!!! No Festival del APOYO de Eurovisión", dice uno de los comentarios del coreógrafo, que en otro tuit le dio la victoria a Sam Ryder y le dio la enhorabuena a Reino Unido.

La cuenta de Twitter publicó también comentarios antivacunas de Ian Banham que acusó a la OMS de alentar riesgos infundados sobre el Covid-19 y también minimizó la Guerra de Ucrania como “un guion que se desvanece”.

El coreógrafo también compartió opiniones tránsfobas e interactuó con cuentas con las mismas ideas. A su vez apoyó la liberación de Andrew Tate, influencer abiertamente misógino y acusado de tráfico de personas, de su prisión preventiva en Rumanía.

@ESCdiscord asegura que estos comentarios "contradicen severamente los valores del Concurso de Eurovisión y del mensaje de la canción We Are One”, que interpretará el grupo en el festival.

JK Rowling critica a Wild Youth

La decisión de Wild Youth, aunque aplaudida en su mayoría, también ha recibido críticas. Esas voces críticas comparten un tuit de Ian Banham, donde menciona a una mujer trans arrestada por crímenes de abuso sexual. Así, las críticas generalizan el comportamiento de esta persona trans y acusan a la banda de fomentar violaciones y defender a un criminal.

Una de esas voces críticas es la autora JK Rowling, conocida por sus opiniones tránsfobas.

"La revictimización de las mujeres supervivientes de violación, incluidas las víctimas de este hombre, al verlo llamado mujer por la prensa, no cuenta para nada, naturalmente. La supuesta amabilidad e inclusión de Wild Youth es una misoginia presuntuosa y autocomplaciente", tuiteó.

"Para aquellos que no saben por qué Wild Youth despidió y criticó públicamente a Ian Banham, este es uno de sus tuits horribles. Su crimen es oponerse a la locura de fingir que los violadores que empuñan cuchillos son mujeres si dicen que lo son", añadió.

La autora compartió su idea junto a la imagen de un tuit de Ian Banham sobre un hombre que fue condenado por violación en 1998 y que después llevó a cabo su transición a mujer.