Willpower, el nuevo disco de Will.i.am

T.H.E (The hardest ever) es el primer single de #Willpower , el nuevo disco en solitario de Will.i.am tras el descanso que se está dando su grupo, The Black Eyed Peas.

Portada del single T.H.E (The hardest ever) / europafm.con

A principios de 2012 saldrá a la venta #Willpower, el nuevo álbum en solitario de Will.i.am, líder de The Black Eyed Peas. El cantante presentó el primer single del álbum, T.H.E (The hardest ever), durante una actuación en la gala de los American Music Awards 2011 junto a Jennifer López. Además de la cantante de origen puertorriqueño, en esta canción han colaborado nada más y nada menos que el mismo Mick Jagger y Jimmy Iovine, productor de artistas como U2.

Otras canciones de #Willpower son Great times, que será el segundo disco del álbum y Mona Lisa smile. Y para demostrar que no hay nada imposible para Will.i.am, el cantante consiguió que abrieran el Louvre a las dos de la mañana para poder grabar un trozo de la guitarra junto al famoso cuadro de Leonardo Da Vinci, la Mona Lisa. ¡Desde luego toda una inspiración!

#Willpower es el cuarto álbum en solitario del cantante y productor. Su primer disco en solitario fue Lost Change en 2011, seguido de Must B 21 en 2003, que coincidió con el primer éxito mundial de The Black Eyed Peas con la canción Where is the love?. En 2007, compaginando su actividad con el grupo, publicó Songs about girls, su tercer álbum que consolidó su carrera como solista internacionalmente.

Escucha aquí T.H.E (The hardest ever), el primer single de #Willpower