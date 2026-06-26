Zara Larsson explica por qué no grabó videoclip de su colaboraicón con Shakira en 'Eurosummer'

El lanzamiento por parte de Zara Larsson de la nueva versión de su álbum Midnight Sun: Girls Trip el pasado mes de mayo ha devuelto a la diva sueca a los primeros puestos de las listas de éxitos.

Una colección de remixes en la que la autora de Lush life se ha rodeado grandes colaboradores, entre las que destaca Shakira como compañera en su hit Eurosummer en modo funky carioca.

Todo un hito en la carrera de Larsson pero que, aún así, aún parece tener una espinita clavada al no haber podido rodar el videoclip deseado con la de Barranquilla. Una experiencia que ha contado durante su última entrevista en la radio Capital FM: "Es una estrella tan grande, un megaicono, una leyenda (…) y creo que merece un vídeo realmente, realmente bueno en el que estar. No quería lanzarlo solo para mostrar mi ego y decir: Tengo un video con Shakira. Aunque estuve muy cerca de hacerlo. Solo sentí que podíamos hacer algo increíble".

A pesar de todo, la artista aún deja la puerta abierta ante la posibilidad de realizar un videoclip para el remix de Eurosummer dado el éxito que ha tenido: "Todavía tengo esperanzas para el futuro de que podamos hacer algo en el mundo de los vídeos para la canción, y amo Eurosummer, pero por ahora, es como un sí y un no, pero no ese".