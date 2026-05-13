El dardo de Chris Brown a Zara Larsson tras la crítica negativa de una revista a su nuevo disco

Chris Brown estrenó este mes de mayo su nuevo disco BROWN y, como le ocurre a todos los artistas, recibió comentarios de todo tipo por parte de fans, desconocidos y la crítica.

Sin embargo, la revista Pitchfork parece que cruzó una fina línea, pues no solo se limitó a puntuar el disco con un 1,3, sino que realizó una crítica mordaz en la que lo calificó como "un pedazo de mierda".

Inmediatamente, usuarios en internet respondieron duramente contra el medio, señalando su poco criterio, pues en el pasado le dio una calificación más baja a Thriller de Michael Jackson que a Y2K! de Ice Spice.

Incluso el propio Chris Brown se ha querido pronunciar: "Me importa una mierda de qué estén hablando estos negros. Sé perfectamente quiénes son mis fans y sé perfectamente quién está escuchando este álbum. Si no eres mi fan, no quiero que escuches mi mierda. Vete a escuchar a la maldita Zara Larsson o algo así".

El rechazo de Zara Larsson

Como era de esperar, esta mención despectiva a Zara Larsson no ha agradado a muchos en redes, pero lo cierto es que podría haber un motivo detrás de ella.

Recientemente, cuando preguntaron a la artista en una entrevista qué artista no estaría nunca en sus playlists, ella respondió que

"Hay muchos artistas que he bloqueado en Spotify y todos ellos son abusadores. Definitivamente, nunca encontrarías una canción de Chris Brown", afirmó sin pensárselo dos veces.

Este comentario viene a raíz de las acusaciones de agresión y violación que el cantante ha recibido durante su carrera. De hecho, el caso más mediático fue en relación a su expareja Rihanna, por el que fue sentenciado a un año de cárcel.

Sabiendo este suceso, es muy probable que no eligiese el nombre de Zara Larsson al azar, sino que aprovechó su defensa contra la revista para lanzarle este dardo a la cantante.