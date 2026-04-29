Zara Larsson graba un vídeo con Paris Hilton para compartir las colaboraciones y el tracklist de su nuevo disco

¡La aventura no ha hecho más que empezar para Zara Larsson!

La artista sueca sigue adelante con su gira —que llega el 9 de julio a Madrid— y su plan es seguir disfrutando de Midnight Sun, su quinto álbum de estudio, rodeada de amigas.

Este viernes 1 de mayo sale a la venta Midnight Sun: Girls Trip, una versión deluxe del disco en el que ha revisitado sus canciones junto a grandes nombres femeninos de la industria como Shakira, Tyla y Emilia.

La fecha del álbum la anunció la cantante el pasado 19 de abril y desde entonces no han parado de circular rumores acerca de quiénes serán sus compañeras en esta aventura. Ahora la información es oficial. Zara Larsson se lo ha contado todo a Paris Hilton en una llamada telefónica que han compartido en redes sociales.

"Estaba pensando en ir a visitarte pero voy a llevar un grupo de amigas", dice la sueca antes de enumerar el nombre de las cantantes invitadas:

Blue Moon (ft. Kehlani )

(ft. ) Midnight Sun (ft. PinkPantheress )

(ft. ) Saturns Return (ft. Malibu + Helena Gao )

(ft. ) Crush (ft. Eli XX )

(ft. ) Puss Puss (ft. Robyn )

(ft. ) The Ambition (ft. Madison Beer + Bambii )

(ft. + ) Eurosummer (ft. Shakira )

(ft. ) Pretty Ugly (ft. JT + Margo XS )

(ft. ) Girls Girl (ft. Emilia )

(ft. ) Hot & Sexy (ft. Tyla)

"¿Quieres ir de copiloto en mi Bentley rosa?", la pregunta. "¡Claro que sí!", responde Zara Larsson. "Nos vemos. Allí voy", se despide con la mirada puesta en el 1 de mayo, fecha del gran día de Zara Larsson.