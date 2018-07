Los peores tatuajes de los cantantes

Sabemos que un tatuaje es algo muy personal y que para gustos ya están los colores. Pero no podemos evitar echarnos las manos a la cabeza cuando vemos a algunos de nuestros cantantes adornar su piel con algunos tatuajes que no podemos comprender en qué momento decidieron hacerse.

Aquí te dejamos nuestro Top 10 de los peores tatuajes de cantantes, seguramente nos habremos dejado otras "obras de arte" que nos puedes proponer.

#1 Pink Aunque ella nos encanta no acierta mucho a la hora de hacerse tatuajes. Entre los numerosos dibujos que adornan su cuerpo esa especie de ángel persiguiendo una estrella nos parece de lo más taleguero. Aunque tampoco podemos olvidar el que tiene en el interior de su brazo, se ha tatuado nada más y nada menos que a su perro Elvis, un bulldog, junto a frases y otros dibujos indescifrables.

#2 Anastacia

La cantante de Left outside alone se apuntó a la moda tribal y digamos que el resultado ha sido bastante desastroso. Esas alas tribales que luce en medio de los hombros y el sol en la cintura le quitan toda la elegancia que tiene la artista.

#3 Miley Cyrus

La chica Disney se ha hecho mayor y también se ha apuntado a la moda de los tatuajes. En total son siete los diseños que se encuentran repartidos por su cuerpo: la palabra love dentro de la oreja, un corazón en su dedo meñique... y el atrapasueños que tiene en su habitación, tal cual. Aunque tiene un significado muy bonito (las cuatro plumas simbolizan a sus cuatro hermanos), la verdad es que no le favorece nada el diseño.

#4 Dani Martín

No sabemos si es peor el remedio que la enfermedad. El líder de El Canto del Loco decidió tatuarse la palabra "niñato" en su antebrazo junto a unas estrellas que tan de moda se pusieron hace unos años. No sabemos el por qué de este tatuaje, pero desde luego Dani no debía estar muy orgulloso de este arrebato y decidió tapárselo... ¡con una flecha! En lugar de ocultarlo con otro dibujo más acorde con su edad, el intérprete de 16 añitos cortó por lo sano y se plantó una flecha negra encima, que no sabemos si le queda aún peor que la dichosa palabra.

#5 Justin Bieber

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Pues si, es un pájaro. O al menos eso afirma Justin Bieber sobre esa minúscula marquita que tiene en su cadera. El cantante explicó que es símbolo tradicional de su familia pero aún así no nos convence.

#6 Lady Gaga

Si hay alguien que nos desconcierta a la hora de elegir sus tatuajes esa es Lady Gaga. Aunque tiene algunos que son originales, ese símbolo de la paz que luce en su muñeca nos descuadra totalmente con la imagen extravagante de la Mum Munster. ¿En qué momento la Gaga se nos hizo hippy proclamando paz y amor?

#7 Liam Gallagher

El cantante de Oasis tuvo la misma suerte que Dani Martín a la hora de taparse un tatuaje. Originalmente se tatuó el nombre de su primera mujer, Patsy Kensit. Pero cuando se divorciaron decidió sustituir el amor por los negocios tapándoselo con las iniciales TBC "taking care of business", una frase de Elvis Presley pero con un horrible diseño que en forma de logo con una especie de tribal de fondo.

#8 Amy Winehouse

La desaparecida Amy Winehouse tampoco debía pensarse mucho las consecuencias a la hora de tatuarse. A parte de llevar el nombre de Blake, su ex, en el pecho, esa colección de mujeres desnudas que adornaban sus brazos se parecían más a un dibujo de un niño de 5 años que a un trabajo elaborado.

#9 Eminem

El rapero debe ser de la opinión de "cuanto más mejor" y decidió amontonarse todo lo que se le ocurría en su brazo derecho. No decimos que los diseños por separado estén mal, pero esa combinación de un retrato de su hija y las palabras "Bony & Clide" con un coche debajo nos colapsan la vista.

#10 Rihanna

Si hay alguien que no podía faltar en nuestro ránking esa es nuestra RiRi. Su último tatuaje, un halcón en el tobillo izquierdo que por su forma simula una pistola, nos parece de lo menos glamuroso. Eso sí, ella está orgullosísima ya que no dudó en enseñarlo vía Twitter a todos sus seguidores.