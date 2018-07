Cargas mal la batería del móvil y no lo sabías: 6 trucos para mejorar su rendimiento

Aunque las baterías actuales de litio son menos delicadas que las antiguas que llevaban los móviles, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones diarias para alargarles la vida útil evitando así tener que cambiar de terminal o afrontar costosas reparaciones antes de tiempo.

1. Apaga el móvil de vez en cuando

Nos hemos acostumbrado a tener los teléfonos encendidos a todas horas todos los días del año. Lo ponemos en modo avión para dormir –o ni eso- pero no nos damos cuenta de que un uso tan continuado deteriora el aparato. Apágalo y déjalo descansar un poco, que seguro que se lo ha ganado.

Una mujer habla por el teléfono móvil / Visualhunt

2. Carga el móvil varias veces en un día

Según un estudio de la Battery University, cargar el móvil en varias tandas a lo largo del día es mejor, aunque menos práctico para nosotros, que hacerlo en una sola vez. Lo que es importante es vigilar que no llegue al 100%, ahora te contamos el porqué.

Cargador de móvil iPhone / Go-tea 郭天 en flickr cc

3. No esperar a que llegue al 100% de carga

El mismo estudio anteriormente citado, advierte de que es mejor para las baterías de ion Litio hacer una carga hasta completar el 98% de la capacidad de la batería, en lugar de dejar que llegue al 100%, para alargar su vida útil.

4. Desconectar la batería cuando está al 100%

¿Quién no deja el móvil toda la noche cargando para despertarse con él al 100% de carga? ¡Venga, que levante la mano! Son muy pocos los usuarios que desconectan la batería cuando alcanza su carga máxima, ya que aprovechamos ratos en los que no vayamos a usar el móvil para cargarlo. Es cierto que las baterías actuales no sufren ni se sobrecargan como las antiguas, pero es más recomendable cargar solo el tiempo necesario. Y, como comentábamos anteriormente, mejor aún si no llegamos al 100%.

Supercargador Meizu / Meizu

5. Cuidado con el calor y el sobrecalentamiento

Aunque sea una tentación estar con el móvil en la playa mientras nos tostamos, o le ponemos un gorrito de paja, o corremos el riesgo de que nuestro querido teléfono se sobrecaliente y esto acabe afectando, ya no solo a la batería, sino también el correcto funcionamiento del mismo. Aléjalo de las fuentes de calor y protégelo de temperaturas extremas.

Una década de teléfonos inteligentes / Una década de teléfonos inteligentes

6. Nada de cargadores baratos

Es verdad que el precio de los cargadores y recambios de algunas marcas de teléfonos móviles nos llevan a intentar ahorrarnos unos eurillos a la hora de hacernos con un nuevo cable de datos/carga o un cargador. Pero conviene vigilar mucho, porque no vale cualquier cosa, es cierto que algunos complementos que nos son de marca dan muy buen rendimiento, pero hay muchos otros que dañan nuestra batería provocando comportamientos anómalos durante la carga o que esta sea más lenta.