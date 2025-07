Pablo Alborán se sincera sobre el amor: "No he tenido nunca ningún problema con mi sexualidad"

Pablo Alborán se encuentra en un nuevo proceso artístico con el lanzamiento de CLICKBAIT o KM0, los primeros sencillos del que será su próximo álbum de estudio. Además, saldrá de gira entre 2026 y 2027 con conciertos en España y el resto del mundo. Mientras tanto, el malagueño le ha concedido su entrevista más personal a Cayetana Guillén Cuervo para el pódcast No te lo Cayes.

Durante la entrevista, más parecida a una conversación entre amigos, el artista se ha sincerado sobre su identidad sexual, sus primeras veces o su necesidad de sentir amor a la hora de mantener relaciones.

Las declaraciones sobre su orientación sexual

En 2020, Pablo Alborán compartió un vídeo en sus redes sociales donde habló sobre su homosexualidad, y sobre ello ha querido hablar cinco años después con Cayetana Guillén Cuervo. "Mis declaraciones sobre mi sexualidad las hice por un tema puramente personal e individual", empieza diciendo.

"Era el COVID-19, estábamos en pandemia, yo estaba en Málaga... Empecé a pensar que había entrevistas que yo hacía donde siempre había una nube... Tenía la sensación como si te tuvieran pillado por los huevos y tuvieras que hacer todo lo que ellos quisieran porque, si no, te tocaban un tema que tú no querías. Y yo no he tenido nunca ningún problema con mi sexualidad", añade.

"Yo te digo que soy gay igual que te digo que soy rubio"

Por eso, el cantante decidió ponerle solución a ese sentimiento: "Cuando ves que tienes esa nube, dije: 'Uy, aquí hay algo que hay que desbloquear'. Busco de atajar corriendo los problemas. [...] Para mí era muy importante que no cambiara nada. Yo te digo que soy gay igual que te digo que soy rubio, que soy tal... y voy a seguir haciendo mi música, voy a seguir hablando de amor...".

Sobre una infidelidad

Cayetana Guillén Cuervo también le ha preguntado a Pablo Alborán sobre una historia que no recordaba haber contado: "Fui infiel una vez y me sentí fatal. Me sentí sucio, crío, infantil... No he vuelto a tener ni la tentación. Hay una manera de actuar ahí de que no quiero hacer lo que no quiero que me hagan".

El amor en el sexo

¿Hace falta el amor para mantener una relación sexual? Eso es lo que ha planteado la presentadora ante la respuesta tajante del artista: "A mí no hay nada que me ponga más cachondo que el amor. Yo soy muy controlador. Parece que soy un poco más dominante de la cuenta. Si sé que esto no me va a traer nada bueno, entonces no lo tengo, ni siquiera por una noche buena. Pienso de aquí a 20 años y me está costando mucho vivir el presente", se sincera.

Su primera vez

En cuanto a su primera relación sexual, Pablo Alborán ha reconocido que ha "tenido suerte", pero que es un poco "antiguillo". "El otro día tenía una amiga que me decía: 'Es que eres muy normativo'. A mí me gusta el amor, la pareja, el sexo... pero también soy una persona que tiene la mente muy abierta y que pienso también que, sexualmente, me lo puedo pasar bien con una mujer. Me lo he pasado muy bien", cuenta.

"También me lo puedo pasar bien con una mujer"

"Esos pensamientos, a lo mejor, no corresponden con lo que la gente piensa que soy. Pero me he dado cuenta de que también tengo un lado más tradicional porque me gusta la sensación de exclusividad. Eso tampoco es ser un carca", critica el artista.

Sobre la familia

Pablo Alborán también ha comentado que, si tuviera hijos, los querría tener con una pareja: "He tenido conflictos con eso. Me gusta la 'familia comuna', me gusta la gente... Pero me gustaría que fuera con un chico".