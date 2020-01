Consejos para superar una cena de Navidad con suegros y cuñados

1. NO HABLES DE POLÍTICA. Si no estás seguro de que el resto de personas que están en la mesa opinan igual que tú, es mejor dejar este tema de conversación para los colegas, a no ser que quieras iniciar una batalla campal en mitad de la cena.

2. SÉ AMABLE. Aunque pienses que ya lo eres, no basta. Necesitas reunir todas las fuerzas que tengas para poner tu mejor cara esa noche. Sonreír, escuchar, interesarte por las batallitas del otro...

3. BEBER CON MODERACIÓN. Aunque sea lo típico, en estas fechas es imprescindible seguir este consejo al pie de la letra. El alcohol puede jugarte alguna mala pasada, ¿o es que no te acuerdas? Nadie quiere confesarle a su cuñado o suegro lo que realmente piensa de él, así que OJITO con el alcohol.

4. NO HABLES DE TEMAS RELIGIOSOS. Al igual que con la política, es mejor no sacar al mismísimo Papa en la cena con tu familia. Acuérdate: política y religión, mejor con tus amigos.

5. PONTE AL DÍA. Leer la prensa antes de una reunión de este tipo es obligatorio, Tener una ligera idea de lo que ha sucedido hará que estés dentro de todas las conversaciones y no quedes como un inculto delante de toda la familia.

6. JUEGOS. Estaría bien que propusieses algún juego después de la cena, pero algo divertido y que a todo el mundo le pueda interesar (olvídate del ''yo nunca'' o juegos comprometidos).

7. EMPATIZAR. Como te decíamos antes, sé amable y empatiza con el resto. Quizás haya más de una persona que no le apetezca estar ahí sentado esa noche, pero aguanta, son solo unas horas. Recuerda: buena cara y sonrisa ancha.

8. HABLAR DE FÚTBOL LO JUSTO. Junto a la política y la religión, es otro tema muy sensible, evítalo.

9. IR BIEN VESTIDO. La camiseta que tanto te gusta con flores hawaianas, déjala para otra ocasión. Intenta buscar equilibrio en lo que te pongas.

10. SAL CORRIENDO. Si ninguno de estos consejos te han servido... ¡Huye! Probablemente encuentres un plan alternativo como ir al cine a ver la última de Star Wars o quedarte en casa rodeado de tus mascotas. Pase lo que pase, ¡No pierdas la sonrisa!