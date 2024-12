Alaska se sincera por el estreno de su documental: "No era feliz sexualmente hasta que me operé"

Te interesa El motivo por el que Alaska y Mario Vaquerizo no tienen hijos

Alaska ofrece la visión más sincera y profunda de su vida durante las tres horas que dura su reciente serie documental, Alaska Revelada, dirigida por Pite Piñas y David Iñurrieta y estrenada el domingo 15 de diciembre en Movistar Plus+. Para crear el documental, la artista habló hasta 50 horas sobre sus experiencias vitales, un testimonio que se suma al de otros rostros como su marido Mario Vaquerizo, Pedro Almodóvar o Miguel Bosé.

Con motivo del estreno de la serie, Alaska ha concedido entrevistas a la prensa donde se ha sincerado sobre diferentes temas, entre ellos las operaciones estéticas a las que se ha sometido y cómo estas repercutieron en su autoestima. Y habla de ello porque se ha sentido cómoda con el enfoque que la directora quiso darle a la serie.

"Cuando me lo plantearon tenía muchas dudas. No es mi primer documental y todos suelen ser sota, caballo y rey. [...] Yo pensaba que ya se había dicho todo de mí; tenemos los datos, pero no mi perspectiva. La directora me dijo: 'Sí, sabemos que en el 84 triunfaste y vendiste un millón de discos, pero ¿cómo estabas tú? ¿Cómo era tu vida entonces? Sabemos que te has casado con Mario, ¿pero cómo pasó?'. Eso es Alaska Revelada: lo que hay detrás de todo lo que se sabe de mí", explica en su entrevista con elDiario.es.

Sobre sus operaciones

En conversación con El Confidencial, Alaska confiesa que no se sintió feliz sexualmente hablando hasta que se operó. "No es que no fuera feliz en general hasta que me operé por primera vez, no lo era sexual y sensualmente. En el plano de verme bien, de querer ligar, de estar segura de mí misma. Fue con unos 25 años, no me acuerdo de la edad exacta, cuando me operé", dice.

Alaska en la presentación de su serie documental | Gtres

"Yo siempre he dicho que las cosas que te hacen sentir bien hay que atajarlas y yo tenía una estructura mental de mí misma que no era como el de la persona más deseable del mundo", añade Alaska. "Entonces me encontré deseable y claro, fue un periodo de mucho perreo. De repente me sentía feliz, bien, guapa, perra... lo que no quiere decir que le tenga que pasar al de al lado. Pero a mí me pasó así", reconoce.

Sobre este tema habla también con elDiario.es, donde opina que las operaciones estéticas siguen siendo un tabú en la sociedad: "Se dice que estamos en una fase de aceptación, pero yo creo que no. Siempre hay un juicio hacia las mujeres y hombres que se operan. [...] Yo, por mi parte, no hablo de la salud a través de la cirugía, sino que la cirugía forma parte de mi corpus, que juega a que todo esté mejor. Igual que tomo suplementos alimenticios, pues me opero".

Además, Alaska asegura que "hoy todo el mundo se retoca", y que ella iría incluso más allá de lo que ya se ha hecho: "Yo no me dejo llevar por mi locura porque no me va la vida en ello, pero si fuera totalmente libre me gustaría ser como un cómic y tender a la hiperfeminización, porque me parece un arma estupenda, y jugar con ello".

Mario Vaquerizo y Alaska en la presentación de 'Alaska Revelada' en Madrid | Gtres

Sobre la sexualidad de Mario Vaquerizo

En esta misma entrevista con elDiario.es, Alaska también ha hablado sobre los prejuicios alrededor de los rumores sobre la orientación sexual de su marido, Mario Vaquerizo.

"Todavía no podemos ver un hombre femenino, un hombre con pluma. Das por hecho que se van a decir cosas en ciertos sectores, y eso está bien. Pero que luego haya gente que vaya a la manifestación del Orgullo y se muestre compasiva y reivindicativa, pero que también esté con el temita… ¿Qué me estás contando? Deja la pancarta, sé real y acepta a la gente como es. Cuando descubrí a David Bowie vi que había hombres diferentes a los que me habían enseñado, pero hoy todavía seguimos arrastrando el estereotipo", dice Alaska.