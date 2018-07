Las canciones que más gustan a los psicópatas

Un estudio de la Universidad de Nueva York revela la posible relación existente entre las canciones que escuchamos y las tendencias psicópatas de algunos individuos. Se trata de temas, melodías concretas, y no tanto de artistas, según matiza el psicólogo encargado del estudio, Pascal Wallisch.

La muestra de estudio comprendía a doscientos individuos, en su mayoría jóvenes con estudios, que escucharon 260 canciones. El experimento comparaba las preferencias musicales con la prueba de personalidad Levenson Self-Report, que busca revelar aquellos que la realizan una puntuación dentro de una escala de psicopatía. Los resultados mostraron una tendencia común que podría revelar una relación clara entre la personalidad profunda de un individuo y sus preferencias musicales.

Aunque Pascal Wallisch asegura que de momento no tiene resultados concluyentes ya que la muestra era limitadaa, el objeto del estudio no está carente de controversia, ya que se trataría de encontrar un método eficaz y seguro de detectar psicópatas, en pro de la seguridad pública, según alega, para tratar de prevenir que individuos peligrosos ocupen determinados puestos de trabajo. Afirmación rodeada de polémica y tachada de falta de ética.

Lo que está claro es que el resultado de este estudio arroja más puntos sobre los que trabajar para poder determinar conductas psicópatas más allá de los datos asociados íntegramente a la personalidad.

Aunque los responsables del estudio no ha querido revelar la lista completa, ya que continúan con las investigaciones, determina que las canciones favoritas por aquellos que tienen tendencias de corte psicópata son: No Diggity de Blackstreet y Lose Yourself de Eminem.

Mientras que en el lado opuesto encontraríamos temas como como My Sharona de The Knack y Titanium de David Guetta ft. Sia, elegido por aquellos individuos cuyos test de personalidad revelaron que tenían la menor tendencia psicópata de la muestra. ¿Con qué canción te quedas?