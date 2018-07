Ghosting: la cruel manera de romper con tu pareja

Parece ser que eso de hablar con tu pareja cuando las cosas no van bien es algo que está pasado de moda. Ahora la tendencia es el ghosting , que consiste en desaparecer, dejar a tu novio o novia sin dar ningún tipo de explicación.

El ghosting ha llegado a nuestras vidas y parece ser que a muchos les gusta. Esta nueva tendencia, muy famosa entre los más jóvenes, consiste en poner fin a una relación despareciendo y sin dar explicaciones a la otra persona.

Con este hecho, bastante cruel, las personas evitan tener que mantener una conversación y tener que decir cara a cara que lo que quieren es romper la relación. Además, actualmente las nuevas tecnologías ayudan al ghosting, y es que con solo bloquear a tu ex en todas las redes sociales e ignorar sus llamadas, puedes desaparecer de su vida sin la necesidad dar la cara.

Es evidente que practicar el ghosting no es muy positivo. La persona que rompe con todo puede llegar a tener un sentimiento de culpabilidad, y la que ha sido abandonada puede tener inseguridades y no entender la reacción que ha tenido su ex.