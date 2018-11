Unos hoteles ofrecen asistentes para que suban tus fotos a Instagram por ti

Hoy en día vivimos en un mundo en el que si no demuestras algo en las redes sociales, no existe. Fotografiar constantemente y publicar parece ser que es la nueva moda de guardar nuestros recuerdos. ¿Pero los queremos para nosotros o realmente es puro postureo ?

Cuando vamos de viaje tenemos la necesidad de utilizar las redes sociales de manera muy activa. Al parecer, si no haces fotos, no has ido de viaje. Al principio podríamos pensar que es una manera de recordar nuestras experiencias, pero no es así ya que lo que realmente queremos es publicar, no guardar. Lo que hoy en día conocemos como: Postureo.

No solamente es el hecho de publicar la foto, sino que también es todo lo que conlleva: tener muchos likes, posibilidad de aumentar tus seguidores, remarcar la ubicación para que la gente sepa donde estas, es decir, una manera de aparentar y querer publicar tu vida privada en las redes sociales.

Una cadena de hoteles en Suiza, han innovado con 'Relax We Post' , consiste ni nada más ni nada menos que en contratar a un asistente de social media , para que lleve tus redes sociales mientras disfrutas de unas agradables vacaciones, y no tengas preocupaciones en retocar fotos o tener esa necesidad de fotografiar todo constantemente sin disfrutar del momento, algo que se conoce como Carpe Diem. Esta técnica se usa con la finalidad que tus followers no se pierdan ni un mínimo detalle sobre tu viaje.

Dicho servicio tiene un coste de 90 dólares y según los términos y condiciones, la imagen siempre deberá ir acompañada del siguiente hashtag: #postedbysocialmediasitter (subido por un asistente de redes sociales). Los usuarios deberán facilitar las diferentes contraseñas que tengan en las redes sociales con la finalidad de que puedan publicar las fotos de sus viajes. Deberán reunirse previamente para que el asistente sepa los gustos que tiene el cliente a la hora de subir las imágenes.

La cadena Ibis ha hecho una campaña publicitaria mediante un anuncio para informar al cliente de esta nueva innovación que caracteriza la compañía hotelera.

Las empresas que se mueven en el sector turístico especialmente, son conscientes de la evolución tecnológica y sobretodo de la importancia que tienen las redes sociales, es por ello que cada vez intentan ajustar más sus servicios a estas tendencias.