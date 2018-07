8 mentiras sobre el semen

Para ello, Lucía Martín ha hablado con la sexóloga Raquel Graña, que plantea respuestas claras y sencillas para estos 8 bulos:

Primero - El semen ¿es perjudicial para la salud? “No hay ningún estudio que demuestre que sea malo para la salud. Así que no se considera que sea malo por el contacto con la piel, ni con ser ingerido a través de la boca u otra mucosa como la vagina o el ano”, comenta la experta.

Segundo - El semen no transmite enfermedades. Aquí vamos más allá de los bulos porque esto ya es tema de salud. ¿Cómo que no transmite enfermedades? Por supuesto que sí: “Sí transmite infecciones de transmisión sexual, al igual que el flujo vaginal. Las principales formas de contagio son a través de las mucosas localizadas en la boca, vagina, pene y ano”, añade.

Tercero - No protege de la depresión. “Según Archives of Sexual Behavior, el semen contiene propiedades antidepresivas que pueden ser detectadas en el riego sanguíneo unas horas después del encuentro sexual. Esto incluye la absorción del semen por las paredes vaginales y de forma, oral”.

Cuarto - El semen siempre sabe igual. “El sabor del semen cambia de una persona a otra y también del momento o etapa en la que nos encontremos. Depende mucho de la alimentación, de si se fuma o se toma demasiado alcohol. Siempre es conveniente beber mucha agua y llevar una dieta equilibrada rica en fruta y verduras”, comenta.

Quinto - El semen puede acabarse. “El semen se produce diariamente, por lo que a pesar de que una persona se masturbe una gran cantidad de veces o tenga relaciones eróticas con otra persona muy a menudo, siempre tendrá una pequeña cantidad de este fluido en su cuerpo”.

Sexto - El semen no es nutritivo. El semen se compone básicamente de fructosa, aminoácidos, fósforo, potasio, hormonas y prostaglandinas. “En menor proporción contiene ácido cítrico, fosfolípicos, potasio y otro tipo de enzimas. Tan solo un 10% de su composición es de espermatozoides, por lo que sí contiene altas propiedades nutritivas”.

Séptimo - Es malo NO masturbarse. “Cuando una persona no se masturba, no le pasa absolutamente nada. El semen es reabsorbido por el cuerpo al igual que los espermatozoides. Así que no existe ningún tipo de consecuencia asociada”.

Octavo - Es malo masturbarse. “Tampoco tiene ningún tipo de consecuencia negativa. Es más, aprendes a conocer tu cuerpo y a disfrutar de diferentes formas de darte placer. Así cuando conoces a una persona que te atrae siempre es más fácil guiarla hacia lo que ya sabes que te gusta. No obstante, siempre se pueden probar más cosas”, finaliza.

