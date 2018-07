Por qué no es buena idea volver con tu expareja, según la ciencia

AMOR Y DOLOR

Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Kansas pone de relieve los principales motivos por los que retomar una relación que está rota no es buena idea. Eso sí, lo que nos viene a contar este estudio no es nada nuevo. Es lo mismo que nos diría cualquier amigo o familiar cuando le preguntásemos si debemos volver con nuestra ex pareja o no.