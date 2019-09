Sanidad advierte de que todos los nacidos a partir de 1970 deben vacunarse contra el sarampión

Reino Unido, Grecia, Albania y la República Checa han perdido su estatus de países libres de sarampión, según concluyó la Comisión Regional Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola. Por este motivo y ante el gran resurgimiento que hay de la enfermedad, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha indicado que todos los nacidos a partir del año 1970, que no se hayan vacunado o no hayan sufrido el sarampión, deberán acudir a su centro de salud para ser vacunados.

El 12 de agosto la OMS publicó en un informe que el aumento de casos de sarampión que comenzó en 2018 ha continuado en 2019, con aproximadamente 90.000 casos notificados durante la primera mitad del año. Esta cifra ya es superior a la registrada para el conjunto de 2018 (84.462).

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha recordado que todos los nacidos a partir del año 1970, que no se hayan vacunado o no hayan sufrido el sarampión, deberán acudir a su centro de salud para ser vacunados. No necesitan la vacuna los que ya hayan sufrido la enfermedad en algún momento, porque ya están inmunizados.

España ha registrado 233 casos de sarampión confirmados entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019 pero este auge se ha extendido por el resto de Europa. El pasado jueves la Comisión Regional Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (RVC) se reunía tras realizar un análisis con datos de 2018 de los 53 Estados miembros de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud concluyendo que Reino Unido, Grecia, Albania y la República Checa han perdido su estatus de países libres de sarampión. Por su parte, Austria y Suiza han alcanzado el estado de eliminación, habiendo demostrado la interrupción de la transmisión endémica durante al menos 36 meses.

"El restablecimiento de la transmisión del sarampión es preocupante. Si no se logra y mantiene una alta cobertura de inmunización en todas las comunidades, tanto los niños como los adultos sufrirán innecesariamente y algunos morirán trágicamente", ha explicado el presidente del RVC, Günter Pfaff.

Por otro lado, la situación de la rubéola se presenta más favorable, con 39 países que han logrado o mantenido el estado de eliminación.