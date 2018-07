Skakira canta Waka Waka (Esto es África), canción oficial del campeonato del Mundo FIFA 2010

Shakira ha sido la elegida de nuevo para formar parte de la banda sonora del Mundial de Futbol, como ya lo hizo con un versión especial de su Hips Don't Lie en 2006, con una canción compuesta por ella misma, combina ritmos e instrumentación afro-colombianos con la soca y guitarras sudafricanas. El estribillo se basa en un canto de Camerún que hizo popular el grupo Golden Voice.

La propia Shakira semuestra ilusionada con dicha canción confesando: Me siento muy honrada que Waka Waka (Esto es Africa) haya sido elegida para que forme parte de todo lo que representa la Copa del Mundo FIFA 2010, ya que el campeonato del mundo de fútbol significa una ilusión global, conecta a todos los países, razas, religiones y sectores sociales alrededor de una única pasión.

La canción que será interpretada en el Johannesburg Soccer City Stadium de la capital sudafricana se lanzará el 28 de abril de 2010 y estará disponible para descarga digital en la semana del 11 de mayo. Además se incluirá en el álbum ¡Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup, el disco oficial de la Copa del Mundo que enviará todoslos beneficios derivados de la venta del álbum a la campaña benéfica de la FIFA “20 Centers for 2010”, cuyo objetivo es conseguir a través del fútbol un cambio social positivo, construyendo 20 centros “Fútbol para la esperanza” a lo largo de todo África.

Escucha Waka Waka de Shakira: