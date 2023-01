Agoney y Ruth Lorenzo se tranforman en Adam Lambert y Lady Gaga con su atrevida interpretación de 'Another one bites the dust'

Tu Cara Me Suena

Las navidades nos han traido muchas sorpresas, entre ellas el especial Reyes de Tu Cara Me Suena. Una noche que no ha dejado indiferente a nadie con actuaciones como la de Ruth Lorenzo y Agoney, dos de las voces más potentes del especial.

La cantante murciana se ha caracterizado como la escéntrica diva pop Lady Gaga, mientras que el canario ha tomado el papel del llamativo Adam Lambert y han interpretado la mítica canción de Queen, Another one bites the dust, banda en la que Lambert colabora como vocalista.

Una actuación potente y salvaje que ha dejado a los espectadores boquiabiertos entre cuero y rugidos con su interpretación, digna de dos ganadores de Tu Cara Me Suena, pues ambos artistas fueron los ganadores de su edición.

El espíritu más rockero se ha apoderado de Ruth y Agoney para ofrecer una de las performances con más fuerza de la noche ¡Revívela de nuevo!