Quién es Yenesi, la artista multidisciplinar que canta en 'Tu cara me suena' y actúa en 'Mariliendre'

Yenesi es un referente de entre las generaciones jóvenes y su participación en Tu cara me suena 12 la está afianzando como una de las artistas emergentes con más proyección en el mundo audiovisual. La asturiana de24 años es drag queen, cantante, modelo, influencer, cómica, presentadora y actriz. "Me gusta decir que soy artista multiservicios", le aseguró a Thais Villas en El Intermedio.

Desde pequeña, Yenesi supo que había nacido "para ser famosa", como confirmó en el pódcast Reyes del palique, donde también confesó que nunca se planteó qué carrera quería estudiar en la Universidad porque tenía claro lo que quería ser: travesti. "En 4º de la ESO nos dijeron: 'Tenéis que pensar en qué trabajo os levantaríais todos los días y no os importaría hacerlo', y yo pensaba: 'Travesti'", explicó.

Cuenta que con 14 años descubrió su identidad gracias a RuPaul’s Drag Race y, desde entonces, ha llevado su activismo por los derechos del colectivo LGTBIQ+ allá por donde ha pasado. "Hay avances, pero estamos todavía fatal. Hay que ocupar muchísimos más espacios. Sobra mucho imbécil, que los hay a patadas. No me creo que vivan en una burbuja en la que no haya ni una sola persona LGTB", reivindicaba en laSexta, en la que fue su primera entrevista en la televisión.

Vídeos virales y amigos famosos

En junio de 2022, Yenesi publicó su primer vídeo viral parodiando a una camarera en el momento de servir el postre y el café de los comensales, ofreciéndoles "patatas tres salsas". "A raíz de uno de mis vídeos virales me llamaron para actuar en Shantay [la fiesta oficial de Drag Race España]. Ese fue realmente mi primer bolo como Yenesi, también la primera vez que realmente traté con otras drags", contó en una entrevista en la revista Shangay.

Pocos meses después se fue a Madrid y compaginó su trabajo en una juguetería con algunos shows drags. El fenómeno Yenesi comenzaba entonces a expandirse y hoy puede presumir de haber subido al escenario a bailar con Rosalía, de ser la amadrinada de Samantha Hudson y de haber sido una de las invitadas a la exclusiva fiesta que Los Javis dieron la pasada Nochevieja.

Precisamente, de la mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Yenesi ha debutado en la actuación con la serie Mariliendre, disponible desde este año en Atresplayer. "Mariliendre me ha ayudado a maquillarme menos, a encontrar un equilibrio en mí y a ir más lesbiana", apuntaba Yenesi sobre el cambio físico que ha experimentado después de rodar la serie. La joven ha reconocido que está feliz y que su trabajo en la serie le ha animado a tomar clases de interpretación para seguir desarrollando su carrera como actriz.

Su sueño: ser conocida por la música y salir en televisión

Además de las redes sociales, Yenesi es una habitual de los pódcast conversacionales de más éxito entre los centennials. Además de aparecer en Reyes del palique —donde habló sobre el porqué de anunciar la falsa muerte de Rozalén—, ha pasado por los micrófonos de La Pija y La Quinqui, Bimboficadas, Estamos probando de Jordi Cruz… Pero es que, además, desde junio de 2023 también conduce junto a Soy una pringada su propio espacio, Las Moderadoras, en el canal de YouTube de Prime Video.

Entre todas sus facetas artísticas tiene una favorita: la música. Ha lanzado cinco canciones entre 2022 y 2024: La rave del amor, Sin ti nada es igual, YENESI, CALIENTE, LOCOLOCO y NENA. "Me gustaría avanzar en la música, que se me conozca más por ello. Salir en televisión, que toda la vida es un medio que siempre me ha apasionado…", manifestó en El Intermedio. Además, a su repertorio hay que sumarle sus apariciones en la banda sonora de Mariliendre, entre las que destacan versiones como Yo quiero bailar o Te quiero más.

Ahora, Yenesi combina sus facetas como rostro televisivo y artista en Tu cara me suena 12, donde ha imitado a artistas como Yurena, Amaia Montero, David Bisbal o Luis Miguel. Fue con su actuación de Britney Spears en la Gala 8 cuando protagonizó la mayor polémica del concurso al criticar las bajas notas que recibía por parte del jurado: "Creo que, a nivel imitación, igual una no he imitado bien. El resto, me he dedicado a imitar, y creo que es de lo que va el programa. Esto no es La Voz, no sé...", dijo.