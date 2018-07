Alucinarás cuando veas cómo ha cambiado Haley Joel Osment, el niño de 'El Sexto Sentido'

Corría el año 1999 cuando se estrenó 'El sexto sentido', la película protagonizada por Bruce Willis que hizo que la carrera profesional de un joven Haley Joel Osment despegase y que provocó que posteriormente todo el universo le reconociera por aquel papel.

Su interpretación que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, un premio que al final no se llevó. 'Cadena de favores' e 'Inteligencia Artificial' son algunas de las películas más recordadas de Osment, que es uno de los rostros infantiles más reconocidos del cine.

Ahora tiene 29 años y, aunque ha protagonizado alguna película de escaso alcance y su aspecto físico ha cambiado bastante, el actor ha asegurado que es "feliz así, mi aspecto no es algo que me preocupe" en una entrevista para The Telegraph.

El intérprete ha explicado que 'El sexto sentido' fue un proyecto "muy importante" porque supuso su "primer papel como actor".

Su prominente barba y su aumento de peso ha sido objeto de numerosas críticas en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, el actor acumula más de 34 mil seguidores con los que comparte imágenes, inquietudes y viajes. La última vez que vimos a Osment fue en la serie Silicon Valley, un proyecto de HBO al que se incorporó en la cuarta temporada.