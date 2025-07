Los ocho momentos más emotivos de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico está siendo una experiencia totalmente única para los afortunados que pudieron hacerse con su entrada. Durante los 30 días que durará la temporada de conciertos, los más de 400.000 asistentes han podido vivir una infinidad de momentos emotivos que se han llevado para el recuerdo.

Los primeros espectáculos de este show no solo han servido de escaparate para representar en directo los últimos lanzamientos del álbum Debí tirar más fotos, sino que han sido la oportunidad perfecta para rememorar sus grandes éxitos y contar con la presencia de otros artistas como la banda puertorriqueña Chuwi o la cantante RaiNao.

La elección de cantantes de la misma nacionalidad que el artista no es un hecho aleatorio, sino que guarda relación con la estética puertorriqueña de la residencia que, al igual que su último disco, busca ensalzar la raíces de su gente.

1. Bad Bunny se emociona al cantar LA MuDANZA

La canción LA MuDANZA es quizás una de las que más fuerza emotiva pueden tener para BadBunny. Nada más iniciar, la letra nos cuenta los orígenes de su familia, especialmente cómo se conocieron sus padres, siendo esta una declaración de intenciones de lo que será una defensa de la identidad cultural y la celebración de sus raíces. Sabiendo todo esto, no es difícil de comprender por qué Benito se emocionó al poco de iniciar el tema, teniendo que detenerse para recomponerse y secándose las lágrimas cuando acabó el relato de la historia de sus padres.

2. Lo más importante: la familia

De nuevo, BadBunny apostó por poner en valor el papel de la familia en nuestras vidas, concretamente lanzando un mensaje muy claro al público: siéntete agradecido por tenerlos cerca y mantén vivo el recuerdo de quienes se han ido.

3. Conexión con el espíritu nacional

Durante todo el concierto, se ha hecho mención a Puerto Rico, ya sea utilizando su bandera, prendas típicas de su nación o incluso proyectando su nombre en lo largo de las pantallas del techo. Sin embargo, en varios momentos BadBunny hizo mención directa al país, incentivando la respuesta eufórica del público como una forma de reivindicación.

4. Un regalo único para Puerto Rico

Quizás, lo que más han podido valorar gran parte de los fans de Benito que asistieron al primer concierto es la representación en exclusiva de su nueva canción: ALAMBRE PúA. Como inicio del show el artista puertorriqueño eligió este nuevo tema para ir abriendo puertas a la euforia que sus fans experimentarían durante todo el espectáculo. Como ya es característico en sus últimos temas, hizo suya la bandera de la defensa cultural, aunque en este caso con un estilo mucho más íntimo.

Por suerte para el resto de mortales que no pudieron acudir a su primer show, el tema ALAMBRE PúA ha sido publicado en plataformas digitales y seguirá tomándolo como punto de inicio para los demás conciertos de esta residencia.

5. Revisitando temas antiguos

Este espectáculo no ha sido solo escenario para la novedad, sino que también ha dado su sitio a los fans de sus canciones más clásicas. Entre las elegidas ha podido escucharse la icónica Si estuviéramos juntos, una de sus canciones más nostálgicas. Sin embargo, durante el show Benito no solo ha mostrado una actitud afín a la letra, sino que no ha podido evitar su emoción al ver cómo el público cantaba una de sus canciones más antiguas.

6. Una reivindicación muy clara

Durante uno de los conciertos, el cantante puertorriqueño Pedro Capó apareció en el escenario para cantar en solitario una de las canciones más reivindicativas del álbum Debí tirar más fotos: Lo que le pasó a Hawaii. La representación fue un momento sumamente emotivo, sobre todo teniendo en cuenta el trasfondo colonialista de la historia de Hawaii y que, como canta BadBunny, no quiere que le pase a su país.

7. Bad Bunny impactado con la respuesta del público a Solo de mí

De nuevo, otro de los momentos protagonistas de estos días fue la visible sorpresa, emoción y gratificación que mostró BadBunny al escuchar cómo gran parte del estadio cantaba su éxito Solo de mí, mientras él permanecía en silencio. Desde luego, su rostro ante la multitud cantando un tema que compuso hace más de siete años lo dijo todo.

8. Celebra la vida

Si algo tienen muchas de las canciones de BadBunny son ese impulso que te lleva al baile y esas ganas de disfrutar y celebrar. A esto mismo animó el artista justo antes de empezar a cantar la canción que da nombre a su disco Debí tirar más fotos, un tema que invita a la nostalgia, pero que también animar a seguir viviendo y aprovechar el momento, pues es lo único que tenemos.