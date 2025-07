Gisela se separa de su pareja: "Es una decisión tomada desde el amor por nuestro hijo"

Tras quedar quinta en Tu cara me suena 12 e impresionar al jurado con sus imitaciones, Gisela continúa su carrera profesional y su vida privada con un cambio: la separación de su pareja, José Ángel Ortega Mora, tras diez años de relación.

Así lo ha confirmado la propia artista en su perfil de Instagram, donde ha compartido un pequeño comunicado para dar la noticia: "Después de un tiempo de reflexión y con todo el cariño que nos tenemos José y yo, hemos decidido seguir nuestros caminos por separado", empieza diciendo.

"No ha sido una decisión fácil, pero sí tomada desde el respeto y el amor por nuestro hijo. Siempre seremos una familia, pese a nuestra separación como pareja", añade sobre Indiana Lladó Ortega, su hijo en común nacido el 30 de marzo de 2024.

Por último, Gisela da las gracias por el apoyo y pide tranquilidad: "Os agradezco a todos el interés y la preocupación, tanto a los medios de comunicación como a mis seguidores. Muchas gracias por entendernos, respetar nuestra intimidad y acompañarnos", zanja.

Madre a los 45 años

En el pasado, Gisela desveló que no quería ser madre... hasta que encontró a José Ángel.

"Encontré una pareja, se me estabilizó la vida emocional, la vida laboral y empezó a despertarse el instinto. Tampoco lo dije a nadie porque siempre había sido la abanderada de no tener hijos, pues pensé: 'Van a pensar que estoy loca como una cabra, así que no digas nada'. Y así fue un poquito la historia y tampoco quería que nadie me dijera que iba tarde", explicó en el pódcast El Tabú(rete).

A José Ángel lo conoció en 2012 durante la grabación del videoclip Serie B del que él formó parte del equipo como fotógrafo, aunque no tuvieron su primera cita hasta tres años después.