'Tú Me Dejaste de Querer', de C. Tangana, Niño de Elche y La Húngara, en 10 datos curiosos

Convertida en un himno del desamor contemporáneo y una revolución en las plataformas digitales, Tú Me Dejaste de Quereres mucho más que una canción: es una declaración de intenciones sonora, estética y emocional.

La canción forma parte de El Madrileño, el aclamado álbum de C. Tangana lanzado en 2021 que supuso un giro radical en su carrera y mezcla géneros tradicionales como el flamenco o la copla con sonoridades latinas, urbanas y hasta folclóricas. Y Tú Me Dejaste de Querer encarna esa fusión a la perfección.

1. Un mensaje por Instagram que lo cambió todo

La colaboración entre C. Tangana y La Húngara nació en redes sociales. Fue el propio artista madrileño quien contactó a la cantante andaluza —cuyo nombre real es Sonia Prego—por mensaje directo en Instagram. "Lo primero que hice fue llamar a mi sobrino Javi, que es superfan de él, y le dije 'niño, llega pa la casa que me ha escrito el Tangana", contaba en una entrevista hace años en Europa FM, donde también reveló que según escuchó ese característico 'tirititi' del estribillo supo que el tema iba a ser un éxito.

2. Un regalo después de dos décadas de carrera

Para La Húngara, esta colaboración no solo significó un hito profesional, sino también un gesto de reconocimiento tras más de 20 años en la música. "Gracias a la colaboración con él se me ha dado un poco de lugar y un poco de sitio después de 20 años trabajando a piñón, con toda la pasión del mundo y todo el arte del mundo", dijo a Europa Press.

3. Una 'rumbachata' que C. Tangana compuso en la ducha

C. Tangana ha llegado a definir este tema como una "rumbachata", un híbrido entre rumba flamenca y bachata, aderezado con sonidos latinos y detalles urbanos que mezcla tradición y vanguardia. A Jordi Évole le dijo en laSexta que el estribillo del tema lo había compuesto en la ducha, a la vez que reconoció no haber ido a clases de música. "Yo puedo coger un piano y no sé las notas, pero tengo la noción de cuándo una armonía cierra o no cierra", contó.

4. El videoclip: Madrid desde las alturas y referencias pop

Rodado en la azotea del Edificio España, el videoclip sitúa aC. Tangana entre el lujo, el ego y la caída emocional. Visualmente espectacular —dirigido por Santos Bacana y producido por Little Spain— intercala vuelos en avión, puros, trajes caros y una mirada perdida. Muchos fans detectaron guiños estéticos a Rosalía e incluso al videoclip de Con altura, pero el artista no lo ha confirmado en ningún momento.

5. La importancia de El Niño de Elche

C. Tangana incorpora las influencias cañís y castizas mientras que El Niño de Elche y La Húngara aportan las voces, coros y jaleos flamencos que forman parte de la esencia del tema.

6. Pulverizó récords de streaming en su momento

Con 1,6 millones de reproducciones en su primer día, la canción se convirtió en el debut más exitoso de un tema en español en la historia de Spotify hasta ese momento. Superó ampliamente a artistas consolidados como Bad Bunny o Jhay Cortez, reflejando el enorme impacto de Tangana y su nueva etapa como El Madrileño.

7. La tradición de Los Chichos, presente en el ADN del tema

El estribillo incluye una interpolación de Son Ilusiones, de Los Chichos. Tanto la estructura como el espíritu del tema rinden homenaje al flamenco pop setentero, resignificándolo desde la estética contemporánea. Uno de los autores del tema original, Juan Antonio Jiménez Muñoz (Jero), figura en los créditos de composición.

8. Un Tiny Desk inolvidable

La canción fue uno de los momentos cumbre del Tiny Desk Concert de NPR que grabó C. Tangana junto a su crew de confianza, partícipes también de la gira Sin Cantar ni Afinar. En una larga sobremesa junto a músicos de la talla de Antonio Carmona o Kiko Veneno y guitarras y coristas, ofreció una versión en directo cargada de autenticidad, con La Húngara brillando en un registro íntimo que conectó con millones de espectadores.

9. La gira 'Sin cantar ni afinar', una escenografía de emociones

En el tour que revolucionó la forma de presentar un concierto en España, Tú me dejaste de querer se interpreta en un escenario que simula una cena flamenca. La canción aparece entre brindis, luces cálidas y conversaciones improvisadas, como parte de una narrativa casi teatral en la que cada tema tiene su espacio emocional. El show era como ver un videoclip en directo.

10. Un puente entre generaciones musicales

Este tema no solo catapultó a C. Tangana al mainstream global, sino que también revalorizó figuras como La Húngara o Niño de Elche ante nuevas audiencias. Es una prueba viva de que las colaboraciones intergeneracionales pueden ser revolucionarias cuando están guiadas por la emoción y la visión artística.