Angy Fernández: "No me fui de 'Física o química', me echaron"

La Asociación Dirige ha organizado una serie de jornadas, entre las cuales ha destacado la de series juveniles, organizada el pasado lunes 27 de marzo. "Series juveniles que marcaron una generación" es el nombre de la mesa redonda donde se habló de las cuatro ficciones más importantes en la televisión española en las últimas décadas: Física o Química, Compañeros, Al Salir de Clase y Un Paso Adelante.

Angy Fernández ha sido una de las invitadas a este debate por trabajo en Física o Química, serie en la que daba vida a Paula. La actriz recuerda con mucho cariño la etapa en la serie de Antena 3, e incluso afirma que habían varias similitudes con su personaje. Eso sí, matiza que "nunca ha estado embarazada y que nunca ha hecho tríos".

Agradece al equipo de guionistas que tuvieran en cuenta la opinión de los actores en la construcción de los personajes, como cuando ella y Adam Jezierski (que daba vida a Gorka) propusieron que sus personajes tuvieran una relación, que concluyó con un bebé en la sexta temporada.

Pese al cariño y al gran recuerdo que tiene de su experiencia como actriz, Angy confiesa que le da mucha pena ver la serie ya que tuvo que abandonarla en contra de su voluntad: "no me fui, me echaron", aclara en la mesa redonda. Eso sí, deja claro que no tiene ningún rencor al equipo de producción, y que retirar a Paula de la última temporada, en la que solo apareció en un capítulo, fue "por el agotamiento que había sufrido su personaje".

Tras su paso por Física o Química, pudimos volver a disfrutar de Angy en la pequeña pantalla de nuevo en Antena 3 en 2011 con su participación en la primera edición de Tu Cara Me Suena, de la que resultó ganadora.