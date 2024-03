Anne Hathaway cuenta por qué aceptó su papel en 'The Idea Of You', la película basada en un romance con Harry Styles

Anne Hathaway en el tráiler 'The Idea Of You' | Prime Video

El próximo 2 de mayo se estrena en Amazon Prime The Idea of You, una de las comedias románticas más esperadas de los últimos años.

La película, basada en la novela de Robinne Lee y cuenta la historia de Solène (Anne Hathaway), una mujer de 40 años divorciada que viaja a Coachella junto a su hija adolescente. En el festival, conocerá al joven cantante Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) y acabará teniendo una historia de amor con él.

Una comedia romántica clásica que rompe con los estereotipos de edad y que Anne Hathaway está encantada de protagonizar.

"No quiero que me encasillen y no quiero que me coloquen en una caja de qué tipo de películas tengo que hacer por mi edad, género y porque gané un Oscar. ¡Quiero divertirme, maldita sea!", dijo en unas declaraciones que llegan desde el Festival SXSW de Austin, donde la película ha tenido muy buena acogida. Un film que el público que ya la ha visto la califica como "sexy" e "irresistible" y la comparan con el mega blockbuster 'Notting Hill'.

Además, dos meses antes de su estreno, el tráiler del film ha roto un récord. El avance se ha convertido en el más visto de la historia para una película de streaming, con 125 millones de reproducciones en todas las redes sociales a nivel global. Así lo ha confirmado WaveMetrix con unos datos recogidos en exclusiva por Deadline.

¿Está realmente inspirada en Harry Styles?

El libro The idea of you no está basado como tal en una historia de Harry Styles, pero sí fue él el punto de partida para Robinne Lee, ya que le vino la idea después de ver un video del exintegrante de One Direction. En una entrevista en Vogue en 2020, aclaró que era "una historia sobre una mujer que se acerca a los 40 y reclama su sexualidad y se redescubre a sí misma, justo en el punto en que la sociedad tradicionalmente descarta a las mujeres como deseables, viables y completas".

Se trata de una edad similar a la que tenía Robinne Lee (1974) cuando escribió el libro. "Ya no eres la sexy. No eres la novia. Ni siquiera eres la esposa sexy. Eres la madre", dijo la autora en la entrevista: "Me desmoralicé. Estaba enfadada y por eso lo incluí en el libro".

Aun así, hay muchas similitudes entre el protagonista de la novela y el británico. En el libro, Hayes Campbell (sería Styles) es el líder de una de boybands más exitosas del momento August Moon (que sería One Direction).

