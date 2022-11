Anya Taylor- Joy revela la recomendación que le dio su madre cuando sufrió bulliyng

Anya Taylor-Joy (conocida por protagonizar la miniserie Gambito de dama) reveló el año pasado que sufrió bullying debido a su aspecto físico.

La actriz contó en Entertainment Tonight: "Cuando era pequeña me hacían bullying por mis ojos". A pesar de esto, la interprete asegura que ha llegado a amar sus ojos: "Ahora, parece que son lo que la gente le gusta de mí".

Recientemente, Anya Taylor- Joy ha participado en The Drew Barrymore Show y ha contado que fue capaz de lidiar con este bullying gracias al consejo de su madre.

La actriz expresó que el consejo de su madre fue: "Mira en el interior de las personas, no mires la ropa, no mires nada de eso, no mires en qué trabaja, solamente mira si te gusta el corazón de esa persona".

La intérprete agradeció el continuo apoyo de sus padres que hicieron que pudiera superar las peores etapas de su vida. Además, asegura que aplica este consejo que le dio su madre y le acompaña allá donde va.