Ariana Grande desmiente que vaya a interpretar a Megara de 'Hércules', y dice la actriz a la que le gustaría ver en el papel

El live action del éxito de Disney Hércules se está preparando bajo la dirección de Guy Ritchie y con los hermanos Russo como productores. Y desde que se conociera la noticia, los fans de Ariana Grande no tardaron en señalarla como la candidata perfecta para encarnar el papel de Megara.

Así, durante meses los rumores de que la cantante estaría detrás de este querido personaje han ido cobrando cada vez más fuerza, tanto que la intérprete de We can't be Friends ha tenido que pronunciarse sobre ello.

La actriz ha hablado sobre ello para la revista Variety, donde ha desmentido que Disney se haya puesto en contacto con ella para que encarne a Meg. Lo que no ha desvelado es si le habría gustado dar vida al interés amoroso de Hércules.

Pero, sin embargo, Ariana Grande ha hecho un bonito guiño a una actriz con la que empezó en la actuación. De hecho, la intérprete de Wicked ha lanzado quién sería perfecta para ella en dicho papel: "Creo que Liz Gillies debería ser Megara. Sería un papel fantástico para ella".

Las actrices Daniella Monet, Elizabeth Gillies y Ariana Grande en un evento de Nickelodeon en 2011 | GETTY

Ariana conoció a Elisabeth Gillies de adolescente, cuando ambos participaron en la serie de Nickelodeon Victorious. A su vez, hicieron su debut en Broadway también juntas, concretamente en 13: The Musical. Desde entonces han mantenido su amistad y han colaborado alguna que otra vez.