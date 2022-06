Arturo Valls explica el motivo de su éxito en Uruguay: "Allí lo peto"

Arturo Valls mueve masas en Uruguay.

"Allí lo peto. Resultado que soy una estrella", le contó este martes a Eva Soriano en La Noche D. "De hecho, hace poco estuve haciendo Mask Singer en Uruguay como máscara yo", explicó el presentador, que causó furor al quitarse la máscara en forma de máquina de bolas.

¿El motivo? Tiene que ver con sus trabajos en España.

"Se ha emitido durante seis años Ahora caigo y Me resbala en prime time en dos cadenas a la vez. La gente loca con el Ahora caigo", siguió contando el presentador, que cuando fue a Mask Singer causó furor en el aeropuerto.

"La gente me empezó a saludar, el taxista: 'Usted es Arturo Valls, el conductor español, aquí lo vemos todos los días'. Un cariño la gente loquísima... De hecho, cuando me descubren y me quito la máscara, la gente loca, el presentador emocionado...".

El efecto Arturo Valls llega a tal punto que en Uruguay han comprado los derechos de Ahora caigo y quieren que Arturo Valls vaya de consejero: "Me proponían irme una semana a hacer algún programa, hacer un especial... A lo mejor puedo volver", le contó encantado a la presentadora de Cuerpos especiales.