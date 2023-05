Arturo Valls: su fama en Uruguay, su premio Goya, por qué terminó 'Ahora Caigo', su mujer y su hijo de 12 años

Si la comedia española tuviera rostro, uno de ellos sería sin dudas Arturo Valls. El valenciano ha despuntado en muchos programas de televisión, aunque ahora su último proyecto es Mask Singer, un show que está triunfando en más de 20 países del mundo. En España, estrena su tercera temporada con Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ana Obregón y Mónica Naranjo como investigadores.

En una rueda de prensa en Atresmedia, explicó algunas de las novedades de esta temporada: "El delatador es un botón que ha liado grandes momentos en plató. Puedes pulsarlo cuando crees que tienes clara una máscara, tú lo pulsas y obligas a la máscara a quitársela en ese momento. Si aciertas tienes punto y si no, tienes un castigo, una penalización que ha generado grandes momentos en el plató", contó.

Otra de las novedades de esta tercera entrega de Mask Singer es la llegada de una máscara que concursa a dúo, dos personas que forman un equipo único y cuya identidad será descubierta al mismo tiempo.

Son los alienígenas. "Son siameses, es una máscara doble", dijo Arturo antes de darse cuenta de ha dado una pista desconocida muy reveladora: "es una pareja".

Su fama en Uruguay

El valenciano participó en la versión uruguaya de Mask Singer bajo el disfraz de Máquina de chicles. Se animó con Tacones Rojos de Sebastián Yatra y algunos de los investigadores sí sospecharon de su identidad.

Visitó La noche D y reveló cómo había sido esta experiencia: "Allí lo peto. Resulta que soy una estrella. Se ha emitido durante seis años Ahora caigo y Me resbala en prime time en dos cadenas a la vez. La gente loca con el Ahora caigo", siguió contando el presentador.

"La gente me empezó a saludar, el taxista: 'Usted es Arturo Valls, el conductor español, aquí lo vemos todos los días'. Un cariño la gente loquísima... De hecho, cuando me descubren y me quito la máscara, la gente loca, el presentador emocionado...", aclaró.

El momento en el que ganó un Goya

En 2022, Arturo Valls arrasó en el cine español después de ganar el premio Goya a Mejor cortometraje de ficción por Totem Loba, dirigido por la actriz Verónica Echegui y del que él es productor.

"No me esperaba ganar un Goya. El mejor sitio para hacerlo es Valencia", dijo tras recoger el cabezón en la gala.

Por qué terminó 'Ahora caigo'

El Goya de Arturo Valls llegó seis meses después de que el presentador se despidiese de Ahora Caigo, el concurso de Antena 3 que presentó durante 10 años cada tarde en Antena 3. El último programa se emitió el 3 de agosto de 2021 y Arturo Valls se despidió con un emotivo mensaje para su público.

"Y hasta aquí nuestro especial décimo aniversario. Muchas gracias por estos diez años de Ahora Caigo. En mi nombre y en el de todo el equipo, ha sido maravilloso compartir diez años de risas con todos vosotros. Un placer, sois los mejores. Hasta siempre".

El final de Ahora Caigo fue una decisión del propio Arturo Valls. El presentador lo contó en 2021 en una entrevista con Vertele con con motivo del lanzamiento de la serie Sin Novedad.

"En Antena 3 hubieran estado encantados de que hubiese seguido. La idea de la cadena era que siguiera el programa", aseguró Valls. "Entre los dos vimos que era el momento de dejarlo ahí arriba y lo entendimos muy bien".

Arturo Valls estudió periodismo

La carrera de Arturo Valls empezó hace más de 25 años cuando se matriculó en Periodismo en Valencia, carrera que no llegó a terminar porque empezó como reportero en la televisión local de Valencia Te Ve.

En 1996 dio el salto a una cadena nacional al debutar en Caiga Quien Caiga, que por aquel entonces presentaba el Gran Wyoming. A partir de ahí ha ido sumando proyectos. Colaboró con Nuria Roca u Florentino Fernández en el humorístico programa UHF de Antena 3, sustituyó al presentador Jesús Vázquez en el concurso ¡Allá tú! y presentó una edición de Tu cara me suena.

También ha participado en otros programas como Gominolas, Vaya tropa, Pelotas, La isla de los nominados, Buen Agente, el ya mencionado ¡Ahora Caigo! y, por supuesto, Mask Singer.

Todo esto sin olvidar su faceta de actor y los 560 episodios que grabó de Camera Café, que ahora podremos ver en pantalla.

La pareja y el hijo de Arturo Valls

Su lado personal es más desconocido, pues en sus redes sociales suele compartir imágenes con sus compañeros de trabajo y muy pocas de su vida privada.

Sabemos que Valls se casó en 2009 con Patricia María Santiveri, con la que tiene un hijo, Martín, de 12 años. Con él lo hemos visto esquiar, yendo al fútbol e incluso estudiando geografía in situ.

Arturo Valls es celoso de su vida privada pero sí ha compartido imágenes de sus padres en Instagram. Mostró la foto de su boda cuando hicieron 47 años de casados y celebró el día del padre con una divertida foto del paso de los años.

Así conoció a su mujer

Lo que sí ha contado es cómo conoció a su mujer, Patricia. Lo hizo en Ahora caigo, cuando explicó su historia digna de comedia romántica de Hollywood.

En una tienda se chocó con la que hoy es su hoy cuñada, la hermana de su mujer que trabajaba de dependienta. "Pero ¿dónde vas inútil? Mira por dónde vas, qué torpe eres", le gritó a Valls, que no tuvo otra idea para pedirle disculpas que acompañarla a su vehículo, donde en ese momento le esperaba la que hoy en día es su mujer. “La rancia de las naranjas es mi cuñada. Hola, cuñada, guapa. Un besito desde aquí te mando”, dijo el presentador al que ese día habían ido a verlo presentar Patricia y su hijo.

Su empresa familiar

El presentador, su padre, Arturo Valls Carpi, y su pareja tienen una empresa de producción audiovisual. Polvora Films SL nació en 2003 y en 2015 se asoció con la productora Estela Films. Juntas han sacado adelante adelante Los del túnel, de Pepón Montero, y Tiempo después, de José Luis Cuerda, en la que Arturo Valls hace de barbero.

El presentador también fundó Jonner and Foner Producciones SL, que se dedica a actividades de postproducción cinematográfica de vídeo y programas de televisión.