Así es Kabir Bedi, actor de Sandokán: dónde nació, por qué tuvo que huir a Hollywood y su mujer 29 años más joven

Kabir Bedi es el icono de una generación. Arrasó en los 70 interpretando a Sandokán , el famoso pirata de la serie de aventuras, aunque ha protagonizado muchos otros proyectos. El actor presenta Historias que debo contar , un libro autobiográfico. Repasamos todo lo que no se sabe de Kabir.

Las adaptaciones de libros a la televisión es un género que nunca perderá su fama y un ejemplo de ello es Sandokán. Esta serie de novelas fue escritas por el italiano Emilio Salgari y contaban la historia de un aventurero malayo que surca los mares combatiendo contra Reino, que se encuentra en pleno proceso de expansión colonial.

En 1976 se lanzó una serie con este mismo nombre y protagonizada por Kabir Bedi, un actor de origen indio que alcanzó la fama absoluta gracias a este proyecto. Tras esto, vinieron muchos otros papeles en películas como Octopussy o series como Dinastía, Murder, She Wrote, entre otras.

A sus 77 años, Kabir ha vuelto al foco mediático gracias a su libro autobiográfico llamado Historias que debo contar.

Los inicios de Kabir Bedi en el cine

Kabir Bedi nació en 1946 en Lahore, la segunda ciudad más poblada de Pakistán. Sin embargo, su nacionalidad es la india porque en ese momento este país formaba parte del Raj británico, es decir, la colonia india de Gran Bretaña que comprendía Pakistán, India, Sri Lanka, Bangladés y Birmania.

Los inicios de Kabir en el mundo artístico fueron en el teatro indio, sin embargo, hasta los 70 no consiguió sus primeros papeles en el cine en películas como Seema, Kuchhe Dhaage, Maa Bahen Aur Biwi o Daaku.

El triunfo de Kabir Bedi en 'Sandokán'

En 1976, logró el rol protagonista en Sandokán y su fama ya alcanzó el continente europeo. Cuando esta serie se empezó a emitir, arrasó en varios países como Italia o España, llegando a convertirse en un auténtico fenómeno fan.

Tras este proyecto, trabajó en muchos otros como Riptide, El Coche Fantástico, Hunter, Dinastía, Ojos Tenebrosos u Octopussy.

A pesar de que son algunos de sus interpretaciones más populares en Occidente, también estuvo muy presente en Bollywood, donde ha tenido papeles más recientes.

Su viaje a Hollywood para huir de "ser encasillado"

La fama y los focos le perseguían por Europa después del estreno de Sandokán, pero el actor se dio cuenta de una cosa al triunfar: el público y el cine le había encasillado en el papel de este pirata y se sería muy difícil conseguir salir de ahí.

Acudió a España en 2016 por la Semana Internacional de Cine y confesó cómo se le planteaba el panorama en este momento: "Después del monumental éxito que tuve en España, Francia e Italia, tuve muy claro que en Europa no me darían un papel diferente al de Sandokán".

Así que solo tenía dos opciones: "regresar a Bollywood o acudir a Hollywood" y eligió la segunda. Tuvo resultado porque "desapareció el encasillamiento", aunque también le dio "una lección de humildad" por tener que competir con actores muy consagrados.

La primera mujer de Kabir Bedi y el suicidio de su hijo

Kabir Bedi se casó por primera vez en 1968 con la bailarina de ballet clásico Protima Bedi. La pareja tuvo dos hijos: Pooja y Siddharth. Terminaron separándose seis años después, pero más adelante su hijo menor, que sufría esquizofrenia, se suicidó en EEUU con 28 años, lo que fue un mazazo terrible para ambos.

"No le pude salvar y me sentí muy culpable", dice el actor en sus memorias. También se siente culpable porque no ha pasado el suficiente tiempo con su otra hija Pooja.

Tras el suicidio, Protima dejó su trabajo para retirarse al Himalaya, aunque murió por un alud de nieve mientras se encontraba de peregrinaje.

Todas las mujeres de Kabir Bedi

Posteriormente mantuvo una relación con la actriz india Parveen Babi, no obstante, no llegaron a casarse. Se enamoraron después del rodaje de Sandokán y siempre tenía palabras de amor hacia ella: "Es la más famosa joven actriz de las pantallas de la India. Es hermosa, inteligente, sofisticada y excelente actriz. Me dio más de lo que necesitaba: amor en tiempos difíciles", contó a la prensa.

Parveen sufría trastornos mentales, lo que dificultó mucho la relación y la rompió. Él mismo habló de esto en 2022: "Me dio un amor enorme, una sensación de unión y, sin embargo, la nube de su deteriorada condición mental se cernía sobre nosotros. La tragedia de su enfermedad mental se estaba desarrollando cuando yo estaba pasando por mi mayor éxito en Europa. Fue un período difícil para mí".

Ella murió en 2005 después de un accidente en su casa en el que se rompió una pierna y tuvo un fallo multiorgánico.

Kabir se casó y se divorció dos veces más. La primera fue en 1978 con la diseñadora de moda estadounidense Susan Humphreys, cuando ella tenía 25 años. Con ella tuvo a su tercer hijo Adam Bedi (41 años).

A esta la siguió una tercera boda con locutora angloindia, Nikki Moolgaoker, de la que se divorció en 2005.

Su actual pareja Parveen Dusanj

El actor indio mantiene actualmente una relación con Parveen Dusanj, una productora india 29 años menor que él. Se casaron en 2016 en una boda sorpresa en la localidad india de Alibaug. De hecho, los invitados a este evento pensaban que era el 70 cumpleaños de Kabir y se llevaron la noticia de que realmente era un casamiento.

Se conocieron en 2006 y uno de los temas de los que siempre se ha hablado es de la enorme diferencia de edad. Él aclaró lo que sentían en una entrevista reciente: "Todo importa, ya sea la edad, la visión del mundo, las personalidades... Sí, Parveen y yo tenemos que lidiar con una diferencia de edad, pero no es que haya una gran diferencia de temperamentos o intereses".

"Tener a Parveen a mi lado es una gran ventaja porque es una persona muy generosa. He tenido relaciones con mujeres que son divas en ciertos aspectos, y te quitan mucha energía. Tienes que contener su lado oscuro, arrebatos emocionales y ser su punto de apoyo. En esta etapa de mi vida, estoy muy agradecido de tener a alguien que es mi punto de apoyo", concluyó.

De hecho, le pidió matrimonio seis años antes de que se casaran porque ella no lo tenía claro debido a las anteriores bodas fallidas del actor: "Yo tengo tres matrimonios a mis espaldas y eso le daba miedo. A pesar de los fracasos, soy muy optimista y sigo creyendo profundamente en el amor".

Kabir Bedi es sin duda un símbolo de la televisión del S. XX y representará siempre el espíritu rebelde de este pirata que combatía a Reino Unido.