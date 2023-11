Belén Cuesta revela cómo se está preparando en la recta final de su embarazo

Belén Cuesta será mamá previsiblemente en enero. La actriz anunció a mediados de septiembre que estaba embarazada enseñando una foto de la barriguita y poco después contó que sería una niña. Lo ha mantenido muy en secreto y el país conoció la noticia cuando ya se encontraba en un estado muy avanzado.

De hecho, muchos no llegaban a creerlo porque les parecía increíble que hubiera sido capaz de ocultarlo durante tantos meses sin que nadie se diera cuenta.

La andaluza ha estado este martes en El Hormiguero y ha roto su silencio sobre el tema, ya que todavía no había hablado públicamente sobre su estado y solo lo había expuesto en redes. Tras entrar en el plató, Pablo Motos la recibió con un gran cumplido: "Estás radiante. Te noto en la mirada un nivel de felicidad estratosférico".

"Me ha parecido muy guapa y me ha caído muy bien"

Ha contado que ya ha visto a su pequeña -en ecografías- varias veces y ayer justo también. "Me ha parecido muy guapa y me ha caído muy bien, Me ha sonreído nada más verla y he pensado 'esta persona me cae bien'", ha bromeado.

El presentador le ha preguntado si ya le han crecido los pies, lo que ella ha negado. No le preocupa si le sucede porque usaría "chanclas todo el día y ya".

Sí se ha abierto sobre los cambios en su cuerpo: "Es muy fuerte porque cambia todo. El otro día me dijo la matrona que le llegó una chica casi a término porque le dolía mucho un lado de la espalda. Le miraron y era apendicitis porque tenía el apéndice bajo del sobaco".

Por ahora, no hay noticias sobre el padre de la hija de Belén Cuesta.