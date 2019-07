Brad Pitt arruina la sesión de fotos de Leonardo DiCaprio y Margot Robbie

Tres de los actores internacionales más conocidos se juntan para una nueva película , 'Once Upon a Time in Hollywood', dirigida por Quentin Tarantino.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en la presentación de 'Once Upon A time in Hollywood' / Getty

El actor estadounidense (Brad Pitt) se coló en una sesión de fotos de una forma muy graciosa en la que se encontraban Leonardo DiCaprio y Margot Robbie con motivo de la promoción de la nueva película de Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Brad Pitt en la presentación de 'Once Upon A Time In Hollywood' / Getty

Brad Pitt le gasta una broma a Margot Robbie / Getty

Tarantino quiso basarse en la época dorada de Hollywood, donde Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble (Brad Pitt) tienen que enfrentarse a los duros cambios por los que está pasando la industria del cine en ese momento. Época que coincide con la matanza de la familia Manson, cuando la actriz Sharon Tate (Margot Robbie) fue asesinada.

La película llegará a los cines el próximo 26 de julio en Estados Unidos y 15 de agosto en España.