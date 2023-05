Carmen Lomana, intervenida de un tumor en la carótida: "Pensé que no salía"

Carmen Lomana ha contado este jueves en Espejo Público que la semana pasada tuvo que ser intervenida de manera urgente.

La socialite relataba, algo compungida todavía, que fue este verano cuando notó que algo no iba bien pero que no le dio demasiada importancia.

"Lo noté este verano que en la zona de las paperas, pero no le hice ni caso", relataba Lomana. "Me di cuenta al ponerme los pendientes, al peinarme, pero no le hice ni caso. Pero se lo dije hace unos meses a una amiga y me dijo que fuera al médico", añadía. Un testimonio sincero con el que ha querido enfatizar la importancia de acudir al médico a tiempo para prevenir posibles complicaciones.

Una vez acudió a consulta comenzaron las pruebas diagnósticas. "Me hicieron las pruebas y me dijeron que era un tumor muy grave: ' si no se coge a tiempo hace metástasis en el cerebro", dice sobre este tumor que le había salido enla carótica y por el que tuvo que ser operada de urgencia la semana pasada.

Ahora se encuentra estable y a la espera del resultado de la biopsia que determinará si ese tumor, una vez extirpado, era benigno o maligno. Fue intervenida en el Hospital Ruber Juan Bravo por los doctores Naranjo y Chamorro.

"Empecé a llorar de angustia, de miedo, de pensar que, a lo mejor, no salía", relataba antes de aclarar que los médicos, de momento, piensan que el tumor no se ha malignizado en un 90%.

"Un tumor no tiene por qué llegar a crecer. En este caso, porque era pequeño, creció hacia dentro, y ese es el problema. Si hubiera estado más, hubiera terminando en un cáncer", advertía.

"Si estoy aquí es para dar un testimonio que si puede salvar a una persona es suficiente. Si notan un bulto, que se palpen y se notan algo en el cuello, que solo se habla del cáncer de mama pero hay otros. Quiero hacer un llamamiento: si os veis algo raro en vuestro cuerpo id al médico. En este este caso aunque era pequeño creció hacia dentro y ese era el problema", concluia ante la preocupación de los colaboradores del programa de las mañanas de Antena 3.

"Lo importante es ir a tiempo, por favor", recomendaba.